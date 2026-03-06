Kierowcy na Dolnym Śląsku tracą prawo jazdy. Policja egzekwuje nowe przepisy za prędkość

Nowe przepisy 2026. Kiedy stracisz prawo jazdy poza terenem zabudowanym?

Zmiany w Prawie o ruchu drogowym, które weszły w życie 3 marca 2026 roku, znacząco rozszerzyły uprawnienia policji w walce z piratami drogowymi. Od tego dnia kierowcy muszą liczyć się z utratą prawa jazdy na trzy miesiące nie tylko za rażące przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym. Nowe regulacje obejmują również drogi jednojezdniowe dwukierunkowe poza obszarem zabudowanym, gdzie przekroczenie dopuszczalnej prędkości o ponad 50 km/h skutkuje obligatoryjnym zatrzymaniem uprawnień. Celem zaostrzenia przepisów jest poprawa bezpieczeństwa na drogach, na których często dochodzi do najpoważniejszych wypadków.

Pierwsi kierowcy stracili prawo jazdy. Rekordziści jechali ponad 140 km/h

Policjanci z dolnośląskiej drogówki nie musieli długo czekać na pierwszych kierowców ignorujących nowe przepisy. Już w pierwszych dniach ich obowiązywania na drodze wojewódzkiej nr 379 w powiecie świdnickim zatrzymano dwóch kierujących pojazdami marki BMW, którzy w miejscu z ograniczeniem do 90 km/h pędzili odpowiednio 141 km/h i 144 km/h. Podobne interwencje przeprowadzili funkcjonariusze z Bolesławca na Drodze Krajowej nr 94, gdzie również zatrzymano dwóch kierowców za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. Wszyscy czterej nieodpowiedzialni zmotoryzowani pożegnali się z prawem jazdy na trzy miesiące, a dodatkowo otrzymali mandaty w wysokości 1500 złotych oraz 13 punktów karnych.

Kontrole prędkości w powiecie legnickim i apel policji. Co grozi za brawurę?

Działania kontrolne objęły cały region, o czym świadczą statystyki z powiatu legnickiego, gdzie w krótkim czasie uprawnienia straciło aż sześciu kolejnych kierowców. W każdym z tych przypadków funkcjonariusze sporządzili dokumentację, która stanowi podstawę do administracyjnego zatrzymania prawa jazdy. Policja konsekwentnie przypomina, że nadmierna prędkość wciąż jest jedną z głównych przyczyn najpoważniejszych wypadków drogowych, które często kończą się śmiercią lub kalectwem. Wprowadzone 3 marca 2026 roku regulacje mają na celu wyeliminowanie skrajnie niebezpiecznych zachowań i zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Źródło: Policja.pl