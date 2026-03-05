To miasto jest jednym z najpiękniejszych na Śląsku. Zachwyca unikatowym pałacem w województwie

Koniecpol to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwyca zabytkowym pałacem

Początki miejskiej historii Koniecpola sięgają 29 grudnia 1443 roku, kiedy to król Władysław Warneńczyk, na prośbę Przedbora z Koniecpola, nadał osadzie prawa miejskie. Przez wieki miasto pozostawało w rękach rodu Koniecpolskich, od którego wzięło swoją nazwę. Okres największego rozkwitu Koniecpol przeżywał w XVI wieku, kiedy to dzięki licznym przywilejom królewskim, m.in. od Zygmunta Augusta, rozwijał się handel i rzemiosło.

W XVII wieku hetman Stanisław Koniecpolski przyczynił się do dalszego rozwoju miasta, ustanawiając cechy rzemieślnicze i sprowadzając nowych osadników. To właśnie z jego inicjatywy rozpoczęto budowę jednego z najważniejszych zabytków miasta.

Najcenniejszym obiektem sakralnym w Koniecpolu jest wczesnobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy. Jego budowę rozpoczęto w 1633 roku, a zakończono w 1640 roku. Świątynia stanęła w miejscu starszego, modrzewiowego kościoła, który rozebrano i przeniesiono do innej miejscowości. Niestety, późniejsze lata przyniosły miastu zniszczenia spowodowane wojnami, epidemiami i pożarami, co doprowadziło do jego stopniowego upadku. W 1778 roku dobra koniecpolskie przeszły w ręce rodziny Potockich. Ciekawostką jest, że po drugim rozbiorze Polski rzeka Pilica stała się granicą państwową, dzieląc miasto między zabór pruski i austriacki.

W XIX wieku Koniecpol znalazł się w zaborze rosyjskim. W okresie powstania styczniowego w 1863 roku okolice miasta były areną licznych walk. W miejscowym szpitalu leczono rannych powstańców, w tym młodego Adama Chmielowskiego, późniejszego świętego Brata Alberta, który stracił w bitwie nogę. W ramach represji po powstaniu, w 1870 roku Koniecpol utracił prawa miejskie, które odzyskał dopiero w 1927 roku. W XX wieku rozwój miasta pobudziło uruchomienie linii kolejowej w 1903 roku. Po II wojnie światowej nastąpił rozwój przemysłu, a w latach 1956–1965 odbudowano zniszczony pałac Potockich.

Do najważniejszych atrakcji turystycznych miasta, świadczących o jego bogatej przeszłości, należą:

Pałac w Koniecpolu – wybudowany w latach 1603–1610, a następnie odbudowany po zniszczeniach wojennych.

Wczesnobarokowy kościół parafialny Świętej Trójcy – wzniesiony w latach 1633–1640 z fundacji hetmana Stanisława Koniecpolskiego.

Późnorenesansowa kamienica z początku XVII wieku, zlokalizowana przy Rynku.

