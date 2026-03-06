Sztuczna inteligencja wybrała najbrzydsze miasto w Polsce. Ten werdykt nie spodoba się mieszkańcom

Ranking najbrzydszych miast według sztucznej inteligencji

Technologia coraz śmielej wkracza w sferę turystyki i oceniania jakości życia, przetwarzając tysiące danych na temat naszych miejsc zamieszkania. Systemy komputerowe potrafią błyskawicznie przeanalizować recenzje odwiedzających, wygląd ulic czy ogólny ład przestrzenny, tworząc na tej bazie specyficzne rankingi. Tym razem AI otrzymała od nas zadanie wskazania miejscowości, która w Polsce prezentuje się najgorzej pod względem wizualnym. Werdykt okazał się druzgocący dla Sosnowca, który został wytypowany jako antylider zestawienia.

Dlaczego Sosnowiec został uznany za najbrzydsze miasto?

Do wygenerowania tego rezultatu posłużył szereg precyzyjnych kryteriów, takich jak harmonia architektoniczna, stopień degradacji tkanki miejskiej oraz sentyment wypowiedzi w sieci. Komputerowe algorytmy uznały, że to właśnie stolica Zagłębia Dąbrowskiego wypada najsłabiej na tle konkurencji, przypisując jej miano najmniej estetycznego ośrodka w kraju.

Głównymi grzechami wytkniętymi przez AI są wszechobecny chaos urbanistyczny oraz smutne dziedzictwo ery przemysłowej, które wciąż dominuje w krajobrazie. Wskazano na przytłaczającą ilość betonu, brak spójnej koncepcji zabudowy oraz dominację szarych blokowisk, które mogą wprawiać w ponury nastrój.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

11

Mieszkańcy Sosnowca bronią swojego miasta

Choć cyfrowa analiza jest bezlitosna, żywi ludzie patrzą na swoje otoczenie znacznie łaskawszym okiem i trudno dziwić się ich sprzeciwowi. Lokalne społeczności często nie zgadzają się z tak krzywdzącymi stereotypami, wskazując na drugą stronę medalu. Okazuje się, że miasto posiada liczne walory turystyczne, które skutecznie przyciągają przyjezdnych i stanowią powód do dumy dla miejscowych.

Największe atrakcje turystyczne w Sosnowcu

Wśród punktów, które zdecydowanie warto odwiedzić, wymienia się między innymi:

zabytkowy Park Sielecki, będący jednym z najstarszych terenów zielonych w okolicy,

Stawiki, czyli chętnie odwiedzany kompleks rekreacyjny nad wodą,

Pałac Schoena, dawną rezydencję fabrykancką pełniącą funkcję muzeum,

Trójkąt Trzech Cesarzy, historyczny punkt styku granic dawnych mocarstw.

Trzeba pamiętać, że metropolie nieustannie ewoluują i zmieniają swój charakter. Wiele obszarów, które dawniej straszyły szarością, dziś przechodzi spektakularne rewitalizacje, zyskując zupełnie nową jakość, której algorytm mógł jeszcze nie dostrzec.