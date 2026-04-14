Koniec 12-letniej pracy w samorządzie. Kazimierz Karolczak odchodzi z GZM

We wtorek wieczorem za pośrednictwem mediów społecznościowych Kazimierz Karolczak poinformował o swojej dymisji. Zaznaczył, że po dwunastu latach spędzonych w strukturach samorządowych przyszedł właściwy moment na podjęcie nowych wyzwań.

Jego urzędnicza ścieżka obejmowała cztery lata pracy w samorządzie województwa śląskiego oraz ponad osiem lat na stanowisku szefa Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W opublikowanym wpisie podkreślił, że miniony czas był okresem intensywnego zacieśniania relacji pomiędzy lokalnymi władzami w regionie.

W tym czasie udowodniliśmy, że jak się chce, to można. Zbudowaliśmy od podstaw „pierwszą metropolię” w Polsce. Dziś Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to jeden z najnowocześniejszych systemów transportu publicznego w tej części Europy. Integracja samorządów i współpraca w wielu obszarach, czego owocem jest chociażby Metrorower, Kampus GZM, grupy zakupowe, Kierunek GZM, zakupy nowoczesnego taboru i wiele innych inicjatyw – stały się naszą codziennością - napisał w mediach społecznościowych.

Ustępujący przewodniczący przypomniał, że w trakcie jego kadencji powołano do życia pierwszą w kraju metropolię, która zrzesza kilkadziesiąt miast i gmin. Według Karolczaka wspólny wysiłek samorządowców umożliwił budowę nowoczesnej komunikacji zbiorowej oraz realizację wielu inicjatyw integrujących Śląsk i Zagłębie.

Osiągnięcia GZM i planowana nowelizacja przepisów

Podsumowując swój dorobek, szef GZM ocenił, że do najistotniejszych sukcesów należy wypracowanie sprawnego modelu kooperacji między samorządami, który obecnie doskonale funkcjonuje na wielu płaszczyznach.

Jako konkretne przykłady wskazał rozwój komunikacji miejskiej, uruchomienie systemu Metrorower, a także wspólne projekty edukacyjne, jak Kampus GZM, oraz organizację grupowych zakupów dla gmin.

Zaznaczył przy tym, że połączenie kilkudziesięciu ośrodków w jeden organizm samorządowy było niezwykle ambitnym zadaniem, które z biegiem lat przekształciło się w realnie funkcjonującą i efektywną instytucję.

Karolczak zwrócił również uwagę na nowe perspektywy stojące przed Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią. Są one ściśle związane z przygotowywaną nowelizacją ustawy regulującej działanie tego związku w województwie śląskim.

Planowane zmiany w prawie mają znieść dotychczasowe ograniczenia i znacząco poszerzyć zakres zadań GZM. Aktualnie ustawa pozwala Metropolii na podejmowanie działań wyłącznie w obszarach, które zostały w niej rygorystycznie wyliczone.

Wejście w życie nowych regulacji pozwoli instytucji na realizację zupełnie nowych przedsięwzięć. Zdaniem Karolczaka ciężar wdrażania tych legislacyjnych nowości powinien jednak wziąć na siebie całkowicie nowy zespół zarządzający.

Nowa posada w państwowej spółce? Kazimierz Karolczak a PZU

Z doniesień medialnych wynika, że Kazimierz Karolczak może niebawem objąć stanowisko w jednym z gigantów polskiego sektora finansowego. Regionalna prasa wskazywała, że jesienią zeszłego roku wszedł do rady nadzorczej PZU, a ostatnio brał udział w postępowaniu konkursowym na członka zarządu tej instytucji.

Nieoficjalne informacje sugerują, że ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie jego nowej pracy mogą zapaść w ciągu zaledwie kilku dni.

Zgromadzenie 21 kwietnia odwoła cały zarząd GZM

Krok podjęty przez przewodniczącego rzutuje bezpośrednio na całą kadrę zarządzającą GZM. Statut Metropolii jasno określa, że w przypadku takiej dymisji, zgromadzenie musi przegłosować uchwałę o ustąpieniu kompletnego zarządu.

W jego dotychczasowym składzie zasiadają: Igor Śmietański, Maciej Biskupski, Stanisław Korman i Jarosław Zięba. Wiążące decyzje w tej sprawie zapadną podczas nadchodzącego posiedzenia zgromadzenia GZM, którego termin wyznaczono na 21 kwietnia.

Zadania i struktura. Czym zajmuje się Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia?

Utworzona w 2017 roku Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwszy w Polsce tego typu związek. Aktualnie instytucja zrzesza 41 gmin i miast zlokalizowanych w centralnej części województwa śląskiego.

Do kluczowych kompetencji Metropolii należy organizacja regionalnego transportu zbiorowego, koordynowanie polityki przestrzennej oraz stymulowanie współpracy pomiędzy zrzeszonymi samorządami.

Oprócz tego GZM odpowiada za szereg wielkich projektów infrastrukturalnych i rozwojowych, które mają na celu podniesienie jakości funkcjonowania całej śląsko-zagłębiowskiej aglomeracji.