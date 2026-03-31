To jedno z najpiękniejszych miast w woj. śląskim. Kiedyś było wsią, w której stało zaledwie 16 domów

Krystian Janik
2026-03-31 8:37

Położona w województwie śląskim Blachownia to miasto o bogatej, przemysłowej historii, której początki sięgają setki lat wstecz. Miejscowość, otoczona przez kompleksy leśne Parku Krajobrazowego Lasy nad Górną Liswartą, swoją tożsamość zawdzięcza hutnictwu, a jej nazwa bezpośrednio nawiązuje do produkcji blachy. Jak wygląda to wyjątkowe miejsce?

Historia Blachowni jest nierozerwalnie związana z rozwojem przemysłu na terenie Częstochowskiego Obszaru Rudonośnego. Już w 1610 roku, z inicjatywy starosty Mikołaja Wolskiego, uruchomiono tu wielkie piece hutnicze oraz manufakturę, która zajmowała się produkcją drutu i blach. Zakład rozwijał się na tyle prężnie, że w 1630 roku wytwarzał około 800 wozów żelaza rocznie. Niezwykłym wydarzeniem w dziejach osady była wizyta króla Władysława IV w 1633 roku, który odwiedził tutejszą kuźnicę.

Nazwa miasta pochodzi od wytwarzanego tu produktu. W 1827 roku Blachownia była niewielką wsią, w której znajdowało się zaledwie 16 domów zamieszkanych przez 104 osoby. Kluczowe dla rozwoju miejscowości było powstanie w 1835 roku dużej fabryki blachy, co ugruntowało jej przemysłowy charakter.

Przez wieki Blachownia funkcjonowała jako osada i wieś. Dynamiczny rozwój nastąpił w latach 50. XX wieku, kiedy rozbudowano lokalną hutę i uruchomiono kopalnie rud żelaza. W konsekwencji tych zmian miejscowość zyskała status osiedla, a w 1967 roku nadano jej prawa miejskie. W najnowszej historii miasta zapisał się rok 2008, kiedy przez Blachownię przeszła trąba powietrzna, powodując znaczne zniszczenia, w tym uszkodzenie wieży kościoła parafialnego. Obecnie przemysłowe tradycje kontynuuje Odlewnia Żeliwa MIKODA.

Mimo przemysłowego rodowodu, w Blachowni można znaleźć kilka interesujących obiektów świadczących o jej przeszłości. Do najważniejszych z nich należą:

  • Budynek Urzędu Stanu Cywilnego, który dawniej pełnił funkcję stacji kolejowej.
  • Pałacyk myśliwski z 1870 roku, wzniesiony dla rosyjskiego następcy tronu, wielkiego księcia Mikołaja Romanowa.
  • Kościół parafialny pw. Matki Boskiej Królowej Polski i św. Michała Archanioła, zbudowany w 1927 roku, w którym znajduje się interesujący ołtarz główny.
  • Pomnik upamiętniający mieszkańców poległych i zamordowanych w czasie II wojny światowej.

Charakterystycznym elementem krajobrazu jest również zlokalizowany na rzece Stradomce zbiornik retencyjny Blachownia, popularne miejsce rekreacji.

Sonda
Czy Śląsk jest najpiękniejszym regionem w Polsce?

Tak wygląda Blachownia, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Kiedyś było wsią, w której stało zaledwie 16 domów
Galeria zdjęć 12
Śląsk Radio ESKA Google News
zabytki
podróże
Śląsk
Miasto
województwo śląskie
turystyka