Auto wjechało w dom wielorodzinny! Wiele osób ewakuowanych

Zabrze. Samochód wjechał w dom wielorodzinny

Do wstrząsającego wypadku doszło w nocy z piątku na sobotę (13/14 lutego) na ul. 11 Listopada w Zabrzu. Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego w Katowicach (WCZK) poinformowało, że o godz. 1:48 samochód osobowy uderzył w trzykondygnacyjny dom wielorodzinny!

„W wyniku zdarzenia została uszkodzona skrzynka gazowa. Ewakuowano 13 mieszkańców budynku. Sprawdzono konstrukcję budynku (nienaruszona). Po przewietrzeniu budynku i po wykluczeniu niebezpiecznych stężeń gazu lokatorzy wrócili do mieszkań” - podało WCZK w porannym raporcie.

Mł. bryg. Wojciech Strugacz z Komendy Miejskiej PSP w Zabrzu potwierdził w rozmowie z PAP, że wyniku uderzenia samochodu w budynek zostało uszkodzone przyłącze gazowe, doszło do rozszczelnienia instalacji, gaz zaczął się ulatniać. - Strażacy natychmiast przystąpili do ewakuacji tego budynku, wyznaczono strefę bezpieczeństwa w promieniu 50 m. Do czasu zakręcenia dopływu gazu przez pogotowie gazowe strażacy zabezpieczali to miejsce - relacjonował mł. bryg. Strugacz. Do akcji skierowano pięć zastępów straży, ostatni z nich wrócił do bazy ok. 3.30.

Kierowca w szpitalu

Na szczęście w groźnie wyglądającym zdarzeniu nie ucierpiał żaden mieszkaniec domu. Do szpitala trafił jednak 19-letni kierowca samochodu. Według policji nie odniósł poważniejszych obrażeń, samodzielnie opuścił auto. Asp. Sebastian Bijok z Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu powiedział PAP, że 19-latek miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu i nie ma uprawnień do prowadzenia samochodu. Pobrano jego krew do badań, także pod kątem zażycia narkotyków. Według wstępnych ustaleń nie wiózł pasażerów.

