To najpiękniejsze średniowieczne miasto w województwie śląskim. Zachwyca zabytkowym rynkiem

Włodowice to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwycają unikatowym rynkiem

Historia Włodowic sięga głębokiego średniowiecza, a pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi już z 1220 roku. Kluczowym momentem w jej dziejach był rok 1386, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał Włodowicom prawa miejskie. Przez wieki miasto rozwijało się, przechodząc z rąk królewskich w posiadanie znamienitych rodów, takich jak Bonerowie czy Firlejowie.

Niestety, wspaniały rozwój został brutalnie przerwany. W 1870 roku, w wyniku represji carskich po upadku powstania styczniowego, Włodowice utraciły status miasta. Na jego odzyskanie musiały czekać aż 153 lata. Prawa miejskie zostały przywrócone dopiero 1 stycznia 2023 roku, co stanowi symboliczny powrót do historycznych korzeni.

Spacer po Włodowicach to podróż w czasie, a jego najważniejszymi przystankami są cenne zabytki. W centrum uwagi znajdują się malownicze ruiny barokowego pałacu z XVII wieku. Wzniesiony dla Mikołaja Firleja na fundamentach wcześniejszego zamku, był niegdyś jedną z najwspanialszych rezydencji w Rzeczypospolitej. Niestety, w 1870 roku strawił go pożar, pozostawiając po sobie jedynie imponujące mury, które do dziś świadczą o dawnej potędze.

Tuż obok ruin wznosi się inna architektoniczna perełka – barokowy kościół parafialny pw. św. Bartłomieja Apostoła. Świątynia, ufundowana przez Stanisława Warszyckiego, powstała w latach 1700–1708. Uzupełnieniem historycznego krajobrazu miasta jest także zabytkowa, drewniana dzwonnica pochodząca z XVIII wieku. Wszystkie te obiekty są wpisane do rejestru zabytków i stanowią największą dumę Włodowic.

Tak wyglądają Włodowice, jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku [GALERIA]

