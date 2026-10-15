Największa hałda w Europie sprawia problemy. Mieszkańcy muszą przygotować się na uciążliwości

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-10-15 21:15

Mieszkańcy Rydułtów muszą liczyć się z trudnościami. W najbliższych dniach na hałdzie Szarlota, która jest jednym z najbardziej charakterystycznych obiektów na Górnym Śląsku, zaplanowano zintensyfikowanie prac mających na celu likwidację zapożarowania. Do 30 października, z powodu przemieszczania gorącego materiału skalnego, mogą występować okresowe niedogodności. Władze apelują o wyrozumiałość w związku z działaniami na terenie, z którym od lat wiążą się problemy wysokiej temperatury oraz wydzielania pyłów i związków chemicznych.

Uciążliwości dla mieszkańców Rydułtów. Problem z hałdą Szarlota

Hałda Szarlota to znany symbol Rydułtów, ale też powód do zmartwień, z którym miasto zmaga się od dawna. Ten obiekt, będący pozostałością po funkcjonującej w przeszłości kopalni Rydułtowy-Anna, znowu przykuwa uwagę. Lokalne władze poinformowały o nasileniu zaplanowanych prac mających zlikwidować zapożarowanie. Osoby mieszkające w sąsiedztwie tego terenu powinny przygotować się na przejściowe trudności.

Zaplanowane działania, które potrwają do 30 października, skupią się głównie w okolicy wyrobiska wewnętrznego. Zmierzają one do zmniejszenia zjawisk pożarowych, z którymi od lat próbuje sobie poradzić administrator zwałowiska.

Władze zapowiadają uciążliwości przy hałdzie Szarlota

Z informacji przekazanych przez samorząd Rydułtów wynika, że planowane prace polegają na przenoszeniu i wybieraniu materiału skalnego, co dotyczy również tych fragmentów, w których zachodzą procesy termiczne. To właśnie ten etap może być okresowo uciążliwy dla mieszkańców okolicznych terenów.

– Z uwagi na specyfikę prowadzonych prac, w szczególności konieczność przemieszczania materiału o podwyższonej temperaturze, może wystąpić okresowe zwiększenie uciążliwości dla mieszkańców pobliskich terenów – ostrzegło miasto w komunikacie.

Hałda Szarlota w Rydułtowach na tle pochmurnego nieba. O pracach przy zapożarowaniu obiektu przeczytasz na Eska Śląskie.
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Władze zaznaczają, że celem podjętych działań jest ostateczne zlikwidowanie pożarów, powstrzymanie ich dalszego rozprzestrzeniania, a także podniesienie poziomu bezpieczeństwa i poprawa warunków środowiskowych. Firma odpowiedzialna za prace ma zrobić wszystko, aby zmniejszyć uciążliwości.

Szarlota na Górnym Śląsku ma ponad 130 metrów

Szarlota należy do najbardziej rozpoznawalnych hałd w regionie Górnego Śląska. U podstawy liczy ponad 130 metrów, a najwyższy stożek wznosi się na blisko 407 metrów nad poziomem morza. Jest to wyróżniający się punkt w tamtejszym krajobrazie.

Jednak za tym gigantycznym rozmiarem ukrywa się problem zapożarowania. Takie obiekty w wyniku procesów termicznych mogą emitować pyły oraz związki chemiczne, a trwające prace czasowo mogą nasilać te zjawiska.

Właścicielem tego terenu jest Polska Grupa Górnicza. Spółka ta wcześniej już podejmowała kroki zmierzające do zahamowania procesów termicznych. Jak informowano w marcu 2026 roku, na terenie hałdy wywiercono dziesięć pionowych otworów na głębokość 13 metrów. Dodatkowo kopalnię zasilano gazowym dwutlenkiem węgla, aby powstrzymać powstawanie zjawisk termicznych.

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Szarlota znowu przysparza problemów mieszkańcom

Trudności związane z hałdą Szarlota trwają od dawna. W połowie 2024 r. PGG podała informację o zerwaniu współpracy z wykonawcą dotychczasowych prac rozbiórkowych w części objętej zapożarowaniem. W jesiennych miesiącach tego samego roku firma zapowiadała prowadzenie monitoringu termicznego i gazowego oraz wykonanie badań mających wskazać, na jakiej głębokości znajdują się strefy pożarowe.

Teraz władze zapowiedziały kolejną turę wytężonych prac. W związku z tym mieszkańcy powinni być gotowi na chwilowe uciążliwości, chociaż oficjalny komunikat nie mówi, że dotkną one wszystkich w równym stopniu, czy będą trwać nieustannie.

Szarlota od wielu lat fascynuje swoim wizerunkiem i wielkością. Jej nazwa, nawiązująca do pierwszej nazwy kopalni - Charlotte, została wyłoniona w konkursie przeprowadzonym wśród mieszkańców w 2007 r. Na stoku, od strony centrum Rydułtów, umieszczono widoczny napis, którego litery pokryto materiałem świecącym w nocy.

Należy jednak pamiętać, że chociaż hałda jest popularnym miejscem, nadal stanowi zwałowisko odpadów górniczych. Jest to obszar niebezpieczny i objęty zakazem wstępu.

W nadchodzących tygodniach nastąpi kontynuacja działań na rzecz wyeliminowania zapożarowania hałdy. Wzmożone prace przewidziano do 30 października. Ich finałem ma być zmniejszenie ryzyka i polepszenie stanu środowiska naturalnego w sąsiedztwie tego terenu.

ROLKI

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