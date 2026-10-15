Kochcice to jedna z najpiękniejszych wsi w województwie śląskim. Jej ozdobą jest pałac Ludwika Karola von Ballestrema

Pierwsze pisemne wzmianki o Kochcicach pochodzą z 1419 roku. Już w połowie XV wieku miejscowość należała do rodziny Kochcickich, od której nazwiska, jak sądzą niektórzy, może pochodzić jej nazwa. Inna, bardziej popularna teoria, wywodzi ją od polskiego słowa „kochanie”. Tę interpretację potwierdzał niemiecki językoznawca Heinrich Adamy, który w 1888 roku określił Kochcice jako Liblingsort, czyli „miejscowość miłości”. Nawiązanie do tego uczucia można odnaleźć w historycznym symbolu wsi – od końca XVIII wieku na pieczęci gminnej widniało serce, z którego wyrastały trzy strzały.

Na przestrzeni wieków Kochcice zmieniały właścicieli. W 1645 roku miejscowość stała się własnością grafa Andreasa Cellari, a na początku XX stulecia dobra te nabył hrabia Franciszek von Ballestrem.

Najważniejszym zabytkiem i wizytówką Kochcic jest wspaniały pałac, wzniesiony w latach 1903–1909 dla Ludwika Karola von Ballestrema. Dziś w jego murach mieści się Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji, który prowadzi leczenie sanatoryjne. Monumentalna budowla otoczona jest parkiem, a w jej sąsiedztwie zachowały się dawne zabudowania folwarczne i przemysłowe, w tym budynek dawnej gorzelni, które przypominają o gospodarczej przeszłości tego miejsca.

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Dzisiejsze Kochcice to wieś sołecka położona w powiecie lublinieckim, w gminie Kochanowice. Miejscowość ma za sobą bogatą historię administracyjną – do 1954 roku była siedzibą gminy Kochcice, a w latach 1975–1998 należała do województwa częstochowskiego. Obecnie, wraz z przynależącą do sołectwa Szklarnią, liczy blisko 2000 mieszkańców. To również miejsce urodzenia i spoczynku księdza profesora Floriana Lempy, znanego prawnika kanonisty.

Tak wygląda pałac Ludwika Karola von Ballestrema w Kochcicach w województwie śląskim [GALERIA]

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