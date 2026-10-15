Gliwice: 18-latek usłyszał zarzuty nawoływania do ludobójstwa

Sprawę Pawła S. prowadzi Prokuratura Rejonowa Gliwice-Wschód. Z informacji śledczych wynika, że nastolatek udostępniał na TikToku nagrania w mundurze, na których pozował z przedmiotem przypominającym broń, jednocześnie unosząc rękę w faszystowskim geście.

Prokuratura dodaje, że w sieci pojawiały się również materiały gloryfikujące masowych morderców. 18-latek udostępniał zdjęcia i nagrania z udziałem Andersa Breivika, Brentona Tarranta czy Paytona Gendrona – zbrodniarzy, których motywacją była nienawiść na tle rasowym i religijnym.

Młodemu mężczyźnie postawiono poważne zarzuty. Obejmują one publiczne propagowanie ideologii nazistowskiej i faszyzmu oraz nawoływanie do ludobójstwa na tle przynależności do konkretnych grup.

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Sygnał o niepokojącej twórczości 18-latka dotarł do mundurowych bezpośrednio od innych użytkowników sieci. Funkcjonariusze niezwłocznie przeszukali mieszkanie podejrzanego, w którym odnaleźli bogaty zbiór militariów i sprzętu ASG.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, Agnieszka Bukowska, poinformowała o szczegółach policyjnej akcji. Wśród zabezpieczonych dowodów znalazły się noże, pistolet TT, a także imitacje broni – trzy przypominające modele długie i trzy nawiązujące do krótkich. Zabezpieczono również granat ręczny z czasów pierwszej wojny światowej.

Na tym etapie śledztwa nie potwierdzono, czy zarekwirowane przedmioty to faktycznie broń palna. Ostateczną ocenę w tej sprawie wyda biegły z zakresu balistyki. Organy ścigania dokładnie przeanalizują także nośniki danych należące do zatrzymanego.

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Paweł S. złożył obszerne wyjaśnienia, jednak konsekwentnie odrzuca oskarżenia o popełnienie zarzucanych mu czynów. Przedstawiciele prokuratury przekazali, że 18-latek zaprzecza, jakoby utożsamiał się z faszystowskimi ideologiami czy planował podobne zbrodnie.

Zatrzymany argumentował, że jego głównym celem było wywołanie skandalu, co w jego przekonaniu miało przynieść mu rozgłos i zasięgi w mediach społecznościowych.

Te tłumaczenia nie przekonały jednak sądu. Zgodnie z wnioskiem prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zdecydował o trzymiesięcznym areszcie tymczasowym dla młodego mężczyzny. Śledztwo jest w toku, a dalsze decyzje będą uzależnione od opinii ekspertów badających sprzęt cyfrowy i zabezpieczone przedmioty.