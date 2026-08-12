Hala Sportowa Częstochowa nie powołała jedynego kandydata. Prezydent żąda wyjaśnień

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-08-12 13:29

Hala Sportowa Częstochowa na razie nie ma nowego dyrektora ds. administracji i sprzedaży. Po wpisach, które w poniedziałek pojawiły się w mediach społecznościowych, p.o. prezydenta Częstochowy Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień od prezesa miejskiej spółki. Ten przekazał, że mimo rekomendacji komisji nie doszło do powołania kandydata. 25 sierpnia sprawą zajmie się też rada nadzorcza HSC.

Zdzisław Wolski przemawia do dziennikarzy. O sprawie Hali Sportowej Częstochowa przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: Fot. ze spotkania prasowego w Urzędzie Miasta – Grzegorz Skowronek (UM)/ Materiały prasowe

Wpisy w sieci uruchomiły reakcję ratusza. Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że stanowisko dyrektora ds. administracji i sprzedaży w Hali Sportowej Częstochowa może objąć osoba spokrewniona z byłym zastępcą prezydenta Częstochowy Jarosławem Marszałkiem. Po tych wpisach pełniący obowiązki prezydenta miasta Zdzisław Wolski zażądał od prezesa miejskiej spółki wyjaśnień dotyczących obsady wakującego stanowiska.

W konkursie był jeden kandydat. HSC ostatecznie go nie powołała

Zdzisław Wolski usłyszał, że w konkursie komisja zarekomendowała jedynego zgłoszonego kandydata. Prezes HSC Daniel Woch wyjaśnił jednak, że ostatecznie nie doszło do powołania na wakujące stanowisko w Hali Sportowej Częstochowa. Potwierdził to we wtorek podczas spotkania prasowego w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Zdzisław Wolski: przy takich decyzjach liczą się też nastroje społeczne

"- Ważne jest oczywiście sprawne funkcjonowanie hali, ale istotne jest także wyczuwanie nastrojów społecznych i świadomość negatywnych emocji, jakie może rodzić tego typu personalna decyzja. Nawet jeżeli z formalno-prawnego punktu widzenia niczego nie można jej zarzucić." - komentuje prezydent Zdzisław Wolski.

25 sierpnia zbierze się rada nadzorcza HSC. W tle przyszłość hali

Prezydent, jako organ właścicielski, zawnioskował o zwołanie rady nadzorczej HSC. Podczas posiedzenia mają zostać omówione bieżące sprawy związane z działalnością hali, a także to, jak dalej ma ona funkcjonować w obecnej formule. Tłem tej rozmowy jest kończąca się w tym roku 3-letnia umowa na prowadzenie hali przez spółkę.

Posiedzenie rady nadzorczej odbędzie się 25 sierpnia. Władze miasta zapowiadają też analizy, czy i na jakich zasadach wielofunkcyjna hala mogłaby trafić pod administrację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza innymi miejskimi obiektami sportowymi.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI

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