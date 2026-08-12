Wpisy w sieci uruchomiły reakcję ratusza. Zdzisław Wolski zażądał wyjaśnień

W poniedziałek w mediach społecznościowych pojawiły się sugestie, że stanowisko dyrektora ds. administracji i sprzedaży w Hali Sportowej Częstochowa może objąć osoba spokrewniona z byłym zastępcą prezydenta Częstochowy Jarosławem Marszałkiem. Po tych wpisach pełniący obowiązki prezydenta miasta Zdzisław Wolski zażądał od prezesa miejskiej spółki wyjaśnień dotyczących obsady wakującego stanowiska.

W konkursie był jeden kandydat. HSC ostatecznie go nie powołała

Zdzisław Wolski usłyszał, że w konkursie komisja zarekomendowała jedynego zgłoszonego kandydata. Prezes HSC Daniel Woch wyjaśnił jednak, że ostatecznie nie doszło do powołania na wakujące stanowisko w Hali Sportowej Częstochowa. Potwierdził to we wtorek podczas spotkania prasowego w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Zdzisław Wolski: przy takich decyzjach liczą się też nastroje społeczne

"- Ważne jest oczywiście sprawne funkcjonowanie hali, ale istotne jest także wyczuwanie nastrojów społecznych i świadomość negatywnych emocji, jakie może rodzić tego typu personalna decyzja. Nawet jeżeli z formalno-prawnego punktu widzenia niczego nie można jej zarzucić." - komentuje prezydent Zdzisław Wolski.

25 sierpnia zbierze się rada nadzorcza HSC. W tle przyszłość hali

Prezydent, jako organ właścicielski, zawnioskował o zwołanie rady nadzorczej HSC. Podczas posiedzenia mają zostać omówione bieżące sprawy związane z działalnością hali, a także to, jak dalej ma ona funkcjonować w obecnej formule. Tłem tej rozmowy jest kończąca się w tym roku 3-letnia umowa na prowadzenie hali przez spółkę.

Posiedzenie rady nadzorczej odbędzie się 25 sierpnia. Władze miasta zapowiadają też analizy, czy i na jakich zasadach wielofunkcyjna hala mogłaby trafić pod administrację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza innymi miejskimi obiektami sportowymi.

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