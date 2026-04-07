Groźny pożar na Żabich Dołach. Ogień pojawił się w kilku miejscach i objął wielki teren

Martyna Urban
2026-04-07 6:42

Groźny pożar wybuchł w poniedziałkowy wieczór na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. Ogień objął kilka tysięcy metrów kwadratowych cennego przyrodniczo obszaru. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał, jednak pożar wzbudził ogromne zaniepokojenie mieszkańców i miłośników przyrody.

Czarne kłęby dymu nad Żabimi Dołami

Tuż przed godziną 19:00 w poniedziałek wielkanocny nad terenem Żabich Dołów pojawiły się czarne kłęby dymu. Świadkowie, którzy zauważyli ogień, natychmiast powiadomili służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Na miejsce szybko skierowano jednostki straży pożarnej. Jak się okazało, ogień pojawił się w kilku różnych punktach, co może wskazywać, że pożar został rozprzestrzeniony celowo.

Jak przekazał st. asp. Szymon Michalski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu, zgłoszenie wpłynęło do służb o godzinie 18:46. Ogień objął obszar około 3000 metrów kwadratowych. Z żywiołem walczyły trzy zastępy straży pożarnej, w tym dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Bytomia.

Akcja gaśnicza zakończyła się o 21:01. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został ranny.

Cenny przyrodniczo teren zagrożony

Żabie Doły to zespół przyrodniczo-krajobrazowy położony na Górnym Śląsku, na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich. Obszar ten ma powierzchnię 226,2 hektara i stanowi jedno z najcenniejszych miejsc przyrodniczych w regionie.

Teren jest siedliskiem wielu gatunków ptaków oraz innych zwierząt, w tym gatunków chronionych. Pożary w takich miejscach stanowią ogromne zagrożenie dla lokalnego ekosystemu.

Strażacy apelują: nie wypalajcie traw

Strażacy ponownie przypominają, że nie istnieje coś takiego jak „bezpieczne wypalanie traw”. Ogień bardzo szybko wymyka się spod kontroli i może doprowadzić do poważnych strat w przyrodzie.

W płomieniach giną nie tylko rośliny, ale także ptaki, małe ssaki, płazy oraz owady, które nie mają szans na ucieczkę przed szybko rozprzestrzeniającym się ogniem. Służby apelują do mieszkańców o rozwagę i reagowanie w przypadku zauważenia ognia lub podejrzanych sytuacji.

