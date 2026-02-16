Graficiarze działają w dzień i w nocy

Sprawcy najczęściej wybierają noc i tereny postojowe, gdzie pociągi są czasowo wyłączone z ruchu. Coraz częściej jednak wykorzystują także postoje techniczne w ciągu dnia – gdy składy czekają na dalszy kurs. Do takich sytuacji dochodziło m.in. w Katowicach, Krakowie, Żywcu, Orzeszu czy Łaziskach Górnych.

Wandalizm trwa zwykle zaledwie kilka minut. Sprawcy działają w grupach liczących od trzech do pięciu osób, choć zdarzają się również większe, nawet kilkunastoosobowe ekipy.

Jak podkreśla rzecznik prasowy przewoźnika, mimo monitoringu i obecności drużyn konduktorskich reakcja bywa utrudniona, ponieważ całe zdarzenie przebiega bardzo szybko. Każdy przypadek jest zgłaszany odpowiednim służbom, a w razie ujęcia sprawców w trakcie działania wzywana jest policja.

– W przypadku malowania graffiti podczas postoju pociągu, wzywamy policję, czekamy na jej przyjazd i składamy zeznania, co bardzo często powoduje opóźnienia – mówi dla "ESKI" Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich.

Oznacza to, że za częścią opóźnionych kursów stoją... graficiarze.

Straty finansowe i utrudnienia dla podróżnych

Każde naniesione graffiti to nie tylko kwestia estetyki. Usuwanie farby wymaga specjalistycznych środków i wyłączenia pojazdu z eksploatacji. To generuje koszty i może wpływać na punktualność kursów.

Wśród zniszczonych składów znalazły się również nowoczesne pociągi typu Impuls 2. Choć wszystkie pojazdy posiadają fabryczną powłokę antygraffiti, która ułatwia czyszczenie i zabezpiecza lakier, jej odnawianie także wiąże się z dodatkowymi wydatkami.

Przewoźnik podkreśla, że problem nie dotyczy wyłącznie estetyki taboru, ale przekłada się bezpośrednio na komfort i czas podróży pasażerów. Rosnąca liczba aktów wandalizmu oznacza coraz większe obciążenie finansowe oraz organizacyjne dla regionalnej kolei.