Brawurowa jazda BMW w Bielsku-Białej. Nagranie pomogło policji

Do skrajnie niebezpiecznego zdarzenia doszło w grudniu 2025 roku na jednym ze skrzyżowań w Bielsku-Białej. Młody kierowca BMW, popisując się za kierownicą, popełnił kilkanaście wykroczeń, rażąco naruszając przepisy ruchu drogowego. Jego jazda świadczyła o całkowitym lekceważeniu bezpieczeństwa i mogła doprowadzić do poważnego wypadku. Informacja o piracie drogowym trafiła na policyjną skrzynkę "stop agresji drogowej" dzięki nagraniu, które wcześniej pojawiło się w mediach społecznościowych.

58 punktów karnych i 6 tys. zł mandatu. Pirat drogowy stracił prawo jazdy

Funkcjonariusze z Bielska-Białej po przeanalizowaniu materiału wideo szybko ustalili tożsamość nieodpowiedzialnego kierowcy. Konsekwencje okazały się dla 20-latka bardzo dotkliwe, ponieważ na jego konto wpłynęło aż 58 punktów karnych. Mężczyzna otrzymał również mandaty na łączną kwotę blisko 6 tysięcy złotych i od razu stracił prawo jazdy. To jednak nie koniec jego problemów, gdyż za przestępstwo popełnione na drodze odpowie teraz także przed sądem.

Policja apeluje o rozsądek. Brawura na drodze może prowadzić do tragedii

Ten przypadek jest kolejnym dowodem na to, że policja nie ma taryfy ulgowej dla agresywnych kierowców. Każdy, kto w rażący sposób łamie przepisy, musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami, włącznie z utratą uprawnień do kierowania. Brawura, nadmierna prędkość i brak wyobraźni mogą w ułamku sekundy doprowadzić do tragedii, o czym powinni pamiętać zwłaszcza młodzi kierowcy. Droga to nie miejsce do testowania możliwości samochodu, a odpowiedzialna jazda i respektowanie przepisów to podstawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu.

Źródło: Policja.pl