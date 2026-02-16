Najpopularniejsze imiona nadawane dziewczynkom w Śląskiem

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w województwie śląskim najwięcej nowo narodzonych dziewczynek otrzymało imię Maja – aż 416 nadań. Tuż za nią znalazły się Zofia (409 nadań) oraz Emilia (399 nadań).

Choć w skali kraju Zofia wciąż pozostaje najczęściej wybieranym imieniem dla dziewczynek, regionalne zestawienie pokazuje, że Śląsk ma własne upodobania i nieco odmienną czołówkę.

Eksperci zauważają, że różnice między pierwszą trójką są niewielkie, co świadczy o wyrównanej popularności klasycznych imion. Trend ten pokazuje, że rodzice coraz częściej sięgają po imiona tradycyjne, które są dobrze znane, ale jednocześnie mają lekko nowoczesny wydźwięk.

Chłopcy w województwie śląskim – Leon na czele

Wśród chłopców niepodzielnie króluje Leon, który otrzymało 541 noworodków. Na kolejnych miejscach znalazły się Nikodem (524 nadań) oraz Antoni (517 nadań). W porównaniu do rankingu ogólnopolskiego, gdzie najczęściej wybieranym imieniem chłopięcym był Nikodem, Śląsk wyróżnia się lokalnym liderem i specyficznymi preferencjami rodziców.

Lokale rankingi pokazują, że klasyka wciąż jest najpewniejszym wyborem dla rodziców, a tradycyjne imiona są postrzegane jako ponadczasowe i bezpieczne. Ponadto, popularność imion takich jak Leon czy Maja jest potwierdzona również w komentarzach na portalach społecznościowych i serwisach parentingowych.

Zobaczcie w rankingu top 10 najpopularniejszych imion nadawanym dzieciom w II połowie 2025 roku.

Trendy w całej Polsce – klasyka ponad wszystko

W skali kraju najczęściej nadawanym imieniem dla dziewczynek w drugiej połowie 2025 roku pozostaje Zofia, a dla chłopców – Nikodem. Popularność takich imion jak Zuzanna, Laura czy Jan pokazuje, że rodzice konsekwentnie wybierają imiona sprawdzone i dobrze znane od pokoleń.

Dane Ministerstwa Cyfryzacji dostępne na portalu dane.gov.pl pozwalają porównać preferencje imienne w poszczególnych województwach i dostrzec regionalne różnice. Śląsk, mimo klasyki, wyróżnia się własnymi liderami, którzy od lat utrzymują się w czołówce i cieszą się uznaniem rodziców.

A jak było w województwie śląskim?