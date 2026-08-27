Miasto zbiera opinie o nocnej sprzedaży alkoholu

Od 26 sierpnia od godz. 8.00 mieszkańcy Gliwic mogą wypowiedzieć się w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu. Konsultacje potrwają do 16 września do godz. 20.00. Do wyboru są dwa formularze - elektroniczny i papierowy. Ten drugi czeka w punktach głosowania na Gliwicki Budżet Obywatelski, obok formularza do głosowania na projekty GBO.

Mieszkańcy odpowiadają na jedno pytanie: czy są za ograniczeniem sprzedaży alkoholu między godz. 22.00 a 6.00 w sklepach i na stacjach paliw w Gliwicach. Do wyboru są tylko dwie odpowiedzi - TAK albo NIE.

Propozycja nie obejmuje restauracji, pubów ani innych lokali gastronomicznych. Ewentualne ograniczenie dotyczyłoby wyłącznie sklepów i stacji paliw w Gliwicach.

Najwięcej interwencji przypada nocą

Według danych gliwickich służb i miejskich instytucji duża część interwencji policji, straży miejskiej i ratowników medycznych przypada właśnie na godziny od 22.00 do 6.00. Ten przedział stał się jednym z punktów wyjścia do konsultacji o ograniczeniu nocnej sprzedaży alkoholu.

Artykuł stworzony przy wykorzystaniu narzędzi AI