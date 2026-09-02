Gdzie w Polsce oddycha się najgorzej? Nowy ranking obnaża problem smogu

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce pod lupą

Kwestia jakości tego, czym oddychamy, od długiego czasu budzi ogromne emocje, zwłaszcza w uprzemysłowionych regionach i potężnych metropoliach. Na poziom smogu wpływają nie tylko uwarunkowania pogodowe, ale przede wszystkim transport, działalność zakładów produkcyjnych oraz emisje z pieców grzewczych. Dziennikarze serwisu Business Insider Polska przyjrzeli się sytuacji w szesnastu miastach wojewódzkich, bazując głównie na pomiarach stężenia szkodliwego pyłu PM10. Wyniki pokazują gigantyczne rozbieżności. Podczas gdy część miejscowości wypada całkiem nieźle, inne wciąż toną w smogu. Na samym dnie zestawienia znalazły się Katowice.

Katowice z najgorszym wynikiem w zestawieniu jakości powietrza

W klasyfikacji sprawdzającej czystość powietrza stolica Górnego Śląska zajęła niechlubną pierwszą pozycję od końca. To właśnie Katowice uzyskały najsłabszy rezultat ze wszystkich szesnastu badanych ośrodków. Średnie stężenie pyłu zawieszonego PM10 osiągnęło tam poziom 28,4 µg/m³. Oznacza to absolutnie najwyższą i najgorszą wartość odnotowaną w całym zaprezentowanym rankingu.

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Wrocław i Poznań również walczą z zanieczyszczonym powietrzem

Górny Śląsk nie jest jednak odosobnionym przypadkiem, jeśli chodzi o fatalne wyniki pomiarów. W gronie dużych polskich aglomeracji, w których stężenie pyłów PM10 utrzymuje się na niepokojąco wysokim poziomie i budzi zastrzeżenia, znalazły się także stolice województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, czyli Wrocław oraz Poznań.

Olsztyn liderem czystego powietrza w Polsce

Na absolutnym biegunie zestawienia uplasowała się stolica Warmii i Mazur. Olsztyn może pochwalić się wynikiem stężenia PM10 na poziomie około 17 µg/m³, co stanowi rezultat zdecydowanie niższy i bezpieczniejszy dla zdrowia w porównaniu do dusznych Katowic.