Dwaj chłopcy zniknęli z domu dziecka. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach 11- i 12-latka

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-09-01 21:08

Dwaj młodzi wychowankowie Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach wyszli w czwartek z placówki i do tej pory nie nawiązali kontaktu z opiekunami. Śląska policja ogłosiła pilne poszukiwania 11-letniego Marcina Kamińskiego oraz 12-letniego Jakuba Zawistowskiego. Funkcjonariusze apelują do wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje o losie zaginionych chłopców.

Portrety dwóch zaginionych chłopców z Gliwic. O szczegółach poszukiwań przeczytasz na Eska Śląskie.
Autor: KMP Gliwice/ Materiały prasowe

Ucieczka z Domu Dziecka nr 3 w Gliwicach

Gliwicka policja poinformowała, że nieletni opuścili teren Domu Dziecka nr 3 w godzinach dziennych. O całej sytuacji błyskawicznie powiadomiono odpowiednie służby, które od razu rozpoczęły szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą. Do tej pory chłopcy nie zjawili się w ośrodku, a ich los pozostaje tajemnicą.

Z policyjnych komunikatów wynika, że w momencie zaginięcia zarówno Marcin, jak i Jakub mieli na sobie białe koszule z długim rękawem, ciemne spodnie i czarne obuwie. Ten elegancki i dość charakterystyczny ubiór może znacznie ułatwić przechodniom ich rozpoznanie na ulicy.

Służby sprawdzają pobliskie ulice

Mundurowi patrolują najbliższe otoczenie placówki, weryfikując sąsiednie ulice, wiaty przystankowe, centra handlowe i zakamarki, w których nastolatkowie mogliby się ukryć. Śledczy biorą pod uwagę scenariusz, w którym wychowankowie zdołali opuścić miasto, dlatego informacja o ich ucieczce trafiła do szerszego grona odbiorców.

Funkcjonariusze przypominają, że w takich sytuacjach liczy się każda, nawet z pozoru nieistotna wskazówka. W przypadku zaginięć nieletnich czas odgrywa ogromną rolę, a czujność osób postronnych często przyspiesza szczęśliwy finał poszukiwań.

Policjanci proszą o pomoc

Wszyscy, którzy mogli zauważyć ubranych w białe koszule chłopców lub wiedzą cokolwiek o ich obecnym miejscu pobytu, powinni niezwłocznie poinformować o tym policję. Służby gwarantują, że każdy przekazany sygnał zostanie dokładnie zweryfikowany przez zaangażowane w sprawę patrole.

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