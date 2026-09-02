Gdzie najlepiej kupić mieszkanie? Ranking miast z jednym wyraźnym liderem. Warszawa rozczarowuje

Gdzie w Polsce żyje się najlepiej? Zaskakujące wyniki rankingu

Portal Business Insider zaprezentował niedawno najnowsze zestawienie najlepszych miast do życia w Polsce na rok 2026. Okazuje się, że czołówka tego prestiżowego zestawienia przyniosła sporo niespodzianek. Szczegółowe informacje o zwycięzcach rankingu opublikowaliśmy w osobnym artykule tutaj: Najlepsze miasta do życia w Polsce 2026. Nowy ranking z zaskoczeniem. Badanie dostarcza nam również wielu cennych danych dotyczących innych aspektów funkcjonowania największych krajowych ośrodków miejskich.

Analitycy wzięli pod lupę 16 głównych polskich metropolii, zestawiając przeciętne zarobki z ofertowymi cenami nieruchomości na rynku wtórnym. Badacze wyliczyli dokładnie, jaką powierzchnię mieszkania można nabyć za jedną średnią pensję w danym regionie. Ten prosty wskaźnik idealnie obrazuje realne szanse mieszkańców na zdobycie własnego dachu nad głową – im wyższa wartość, tym łatwiejszy dostęp do własnego M.

Katowice liderem rankingu. Tam najbardziej opłaca się kupić mieszkanie

Kluczowe zestawienie przeciętnych wypłat z cenami używanych lokali wyłoniło bezapelacyjnego zwycięzcę. Zdecydowanym liderem okazały się Katowice, gdzie statystyczny mieszkaniec może kupić 1,2 metra kwadratowego nieruchomości za jedną pensję. Warto podkreślić, że stolica województwa śląskiego jako jedyna w całym badaniu przekroczyła barierę jednego metra kwadratowego. Pełne zestawienie pozostałych miast można sprawdzić w załączonej poniżej galerii.

To najlepsze miasta do zakupu mieszkania. Warszawa daleko w tyle [LISTA]

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Wysokie zarobki to nie wszystko. Dlaczego duże miasta wypadają gorzej w rankingu?

Analiza ekspertów dobitnie udowadnia, że nawet grubszy portfel nie gwarantuje szybkiego zakupu własnego lokum. W czołowych polskich aglomeracjach wyższe stawki wynagrodzeń są błyskawicznie pożerane przez gigantyczne ceny nieruchomości, co drastycznie obniża siłę nabywczą mieszkańców na rynku mieszkaniowym.

Doskonałym potwierdzeniem tego zjawiska jest Warszawa, gdzie przeciętna pensja przekracza barierę 11 tysięcy złotych brutto. Niestety, przy stołecznych stawkach za nieruchomości przeciętny pracownik kupi zaledwie 0,63 metra kwadratowego mieszkania. Ten fatalny rezultat uplasował Warszawę na szarym końcu całego zestawienia, czyniąc ją najmniej przystępnym rynkiem w Polsce.