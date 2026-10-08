FACTORY Gliwice obniża ceny o 50% na 12 godzin. Startuje jesienne Jungle Night

Rekordowa wiosenna edycja pokazała, że Jungle Night to nie jest zwykły wieczór zakupowy. To kilka godzin intensywnego polowania na najlepsze okazje na Śląsku, spotkania z ulubionymi markami i emocji, które zaczynają się już od przekroczenia drzwi FACTORY. Tej jesieni historia się powtarza. W pasażach outletu zagra didżej z najlepszymi setami muzycznymi w stylu jungle.

Jesień to idealny moment na zakupowe łowy

Przy tak dużych rabatach warto przyjść z konkretnym planem, ale też zostawić sobie trochę miejsca na spontaniczne odkrycia. Ciepły sweter, kurtka, buty na jesienne dni, jeansy, sportowy outfit, dodatki, zegarek czy wyjątkowy element wyposażenia domu. Podczas Jungle Night można znaleźć mnóstwo powodów, by odświeżyć swoją szafę i dom. Sprawdź listę marek na Jungle Night. Gdy tylko wejdziecie do świata ponad 100 marek FACTORY, na pewno znajdziecie coś, na co od dawna mieliście ochotę. Czas poznać szczegóły.

Autor: FACTORY / Materiały prasowe

Zasady są proste. 50% rabatu od cen outletowych

Jungle Night w FACTORY ma prostą zasadę. Salony biorące udział w akcji, są oznaczone specjalnym, dobrze widocznym znakiem przy wejściu do każdego z nich. Właśnie tam cały asortyment produktów kupimy z 50% zniżką od cen outletowych, przy spełnieniu warunków określonych na miejscu. Warto wcześniej sprawdzić listę marek i zaplanować swoją trasę po FACTORY Gliwice, bo najlepsze okazje potrafią znikać naprawdę szybko.

Tym razem Jungle Night potrwa aż 12 godzin – od 10.00 do 22.00. Pamiętaj, nowy sezon oznacza nowe potrzeby, dlatego warto postawić na dobre marki – i jak to w outlecie - mieć swój budżet pod kontrolą.

Sprawdź, jak dojechać do FACTORY

FACTORY Gliwice mieści się w idealnej lokalizacji dla mieszkańców Śląska - przy samym wjeździe na autostradę A4 (bez bramek) i w sąsiedztwie głównych dróg przelotowych regionu, m.in. obok DK 78 w kierunku Rybnika. Z centrum Gliwic dojedziesz na miejsce w zaledwie kilkanaście minut. To szybki wypad na zakupy również dla mieszkańców Knurowa, Zabrza i Rybnika, a nawet samych Katowic. Na miejscu możesz liczyć na duży parking, ładowarki do elektryków i stacje rowerowe. Sprawdź lokalizację FACTORY Gliwice.

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.