Sięgamy po naukę! Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2026

Elektryczność, która wspiera diagnostykę i leczenie, najdłuższa nanorurka na świecie, stadionowe sztuczki inżynierów i wiszące w powietrzu dachy, membrany przyszłości w walce z efektem cieplarnianym. To tylko niektóre z tematów popularnonaukowych aktywności, w których można wziąć udział podczas 21. Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej!

Sięgnijcie z nami po naukowe rozwiązania, inżynieryjne projekty, zagadnienia z fizyki, chemii, biologii, budownictwa i mechaniki oraz wielu innych dziedzin. Przekonajcie się, że nauka jest naprawdę na wyciągnięcie ręki. Uczestnicy tegorocznej Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej 10 października 2026 roku w godzinach od 17:00 do 23:00 w 4 kampusach uczelni: Gliwicach, Zabrzu, Katowicach i Rybniku będą mogli wziąć udział w ponad 250 aktywnościach popularnonaukowych przygotowanych przez naukowców, studentów oraz doktorantów Politechniki Śląskiej, a także partnerów wydarzenia. W programie znajdują się takie aktywności, jak m.in.:

„Laboratorium człowieka – nauka, którą poczujesz”,

„Bądź jak chirurg – choćby na chwilę!”,

„MoveWell VR – gra rehabilitacyjna w wirtualnej rzeczywistości”,

„Symulator kierowcy, czyli jak czynnik ludzki wpływa na bezpieczeństwo ruchu drogowego?”,

„Gdy umysł steruje światem – EEG i interfejsy mózg–komputer”,

„Jak znaleźć niewidzialne uszkodzenie? Laser, drgania i fizyka w akcji”,

„Budowa od środka – odkryj sekrety konstrukcji i zapobiegnij katastrofie”,

„Elektroenergetyka uczy i bawi – od morskiego wiatru po błyskawice!”.

Autor: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej/ Materiały prasowe

Po naukowe zagadnienia sięgamy także do świata muzyki. Z tej okazji przygotowaliśmy niepowtarzalny wykład „Od poruszenia do poruszającej muzyki” dr. hab. inż. Kamila Barczaka połączony z koncertem HENGELO – zespołu tworzącego kompozycje łączące style: współczesnego rocka, muzyki lat 80. oraz muzyki alternatywnej.

Wydarzenie jest bezpłatne. Aby wziąć udział w tegorocznej Nocy Naukowców Politechniki Śląskiej, uczestnicy będą musieli pobrać bezpłatną wejściówkę. Szczegóły oraz program będą dostępne na stronie internetowej: http://www.nocnaukowcow.com.pl/

Projekt finansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki III.

Autor: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej/ Materiały prasowe

Organizatorem Nocy Naukowców jest Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej. Partnerem Instytucjonalnym Wydarzenia jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Partnerem Wydarzenia jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Partnerem Politechniki Śląskiej jest ORLEN S.A.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marcin Kulasek, Śląska Kurator Oświaty w Katowicach pani Aleksandra Dyla oraz Rada Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk. Patronat: EURECA-PRO. Patronat medialny: Radio Eska, Dziennik Zachodni, Nasze Miasto.

Autor: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej/ Materiały prasowe

Autor: Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej/ Materiały prasowe

Artykuł sponsorowany