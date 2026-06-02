Dziecko zmarło kilka dni po narodzinach w Zabrzu. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

Martyna Urban
2026-06-02 12:50

Urodzony 6 maja noworodek zmarł niespełna tydzień później w Zabrzu po przetransportowaniu na specjalistyczny oddział. Śledczy badają okoliczności tej tragedii, a sprawa prowadzona jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ze wstępnych ekspertyz wynika, że podczas porodu doszło do poważnych powikłań.

Noworodek zmarł sześć dni po narodzinach w Zabrzu. Prokuratura wyjaśnia tragedię

 Prokuratura Rejonowa w Zabrzu bada okoliczności tragicznych wydarzeń, do których doszło w maju na Śląsku. Dziecko urodziło się 6 maja w placówce w dzielnicy Biskupice, ale z powodu nagłych problemów zdrowotnych natychmiast przewieziono je na oddział patologii noworodka do Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ulicy 3 Maja w Zabrzu.

Lekarze walczyli o życie niemowlęcia przez blisko tydzień, jednak noworodek zmarł 12 maja. Z inicjatywy samej placówki medycznej następnego dnia, wszczęto procedurę wyjaśniającą to tragiczne w skutkach zdarzenie.

– Śledztwo jest prowadzone w sprawie z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci – przekazał redakcji "SE" zastępca Prokuratora Rejonowego w Zabrzu, prok. Jarosław Dorczak.

Z relacji organów ścigania wynika, że to właśnie placówka z ulicy 3 Maja formalnie powiadomiła służby o zgonie pacjenta. Prowadzono już wstępne oględziny i zlecono wykonanie autopsji ciała noworodka, przy której obecny był ekspert z zakresu medycyny sądowej.

Prokuratorzy ostrożnie podchodzą do formułowania ostatecznych tez. Zaznaczają, że dopiero wyniki pogłębionych badań specjalistycznych rzucą światło na tę dramatyczną sprawę.

– Na chwilę obecną oczekujemy na pełną opinię biegłego. Aby poznać naturę obrażeń, konieczne są jeszcze badania histopatologiczne – wyjaśnił "SE" prok. Dorczak.

Wstępne wyniki sekcji noworodka z Zabrza. Śledczy mają pierwsze tezy

O wstępnych przyczynach poinformowała rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Zabrzu.

– Wstępna opinia biegłego wskazuje, że przyczyną zgonu mógł być okołoporodowy uraz niedotlenieniowo-niedokrwienny ośrodkowego układu nerwowego z następstwami głównie w postaci malacji mózgowej – przekazała prok. Agnieszka Bukowska.

Przedstawicielka gliwickiej prokuratury zastrzegła jednak, że są to wstępne wnioski, wymagające weryfikacji.

W ramach postępowania służby prowadzą przesłuchania osób związanych z porodem i dokładnie weryfikują zebraną dokumentację ze szpitala, co ma pomóc w rekonstrukcji wydarzeń na porodówce i późniejszych działań ratunkowych.

– Śledztwo wszczęte jest o nieumyślne spowodowanie śmierci. Badane są wszelkie okoliczności, w jakich doszło do zgonu noworodka – podkreśliła prok. Bukowska.

Prokuratura zakłada, że ostateczne wyniki analiz histopatologicznych wpłyną do nich w nadchodzących tygodniach. Dopiero pełny raport z autopsji pozwoli organom ścigania podjąć decyzję o ewentualnych zarzutach w tej sprawie.

