Mężczyzna napadł na ratowników medycznych. Pomimo że był ranny, okładał ich pięściami

Martyna Urban
2026-06-02 10:03

W Nakle Śląskim (powiat tarnogórski) doszło do ataku na ratowników medycznych podczas interwencji związanej z 30-letnim mężczyzną w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna, który początkowo pozwolił udzielić sobie pomocy, nagle stał się agresywny i zaatakował medyków. Ostatecznie został obezwładniony przy wsparciu policji, a następnie trafił do szpitala.

Autor: Zdjęcie ilustracyjne/ Shutterstock Ratownik medyczny

W sobotnie popołudnie, 30 maja, w Nakle Śląskim w powiecie tarnogórskim doszło do niebezpiecznej interwencji z udziałem ratowników medycznych. Jako pierwszy o zdarzeniu poinformował portal Gwarek. 

Po godzinie 15.00 służby zostały wezwane do 30-letniego mężczyzny, który znajdował się w kryzysie emocjonalnym. Mężczyzna zabarykadował się w swoim domu przy ul. św. Wojciecha i nie reagował na polecenia, nie chcąc otworzyć drzwi. W związku z sytuacją na miejsce skierowano straż pożarną, która podjęła decyzję o siłowym wejściu do mieszkania.

Po dostaniu się do środka strażacy zastali pobudzonego i agresywnego mężczyznę. 30-latek był ranny, dlatego początkowo pozwolił ratownikom medycznym udzielić sobie pomocy. Sytuacja szybko jednak uległa zmianie — w pewnym momencie mężczyzna niespodziewanie stał się agresywny i zaatakował medyków. Jednego z ratowników uderzył w ręce, a drugiego zaczął okładać pięściami.

Na miejsce wezwano policję, która wspólnie z ratownikami pomogła w obezwładnieniu mężczyzny. Jak przekazał naszej redakcji podkom. Kamil Kubica, rzecznik tarnogórskiej policji, dzięki szybkiej reakcji służb sytuację udało się opanować i zapobiec dalszej eskalacji.

Poszkodowani ratownicy medyczni zostali przebadani

Poszkodowani ratownicy zostali przebadani — nie odnieśli poważnych obrażeń, a ich życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 30-latek został przetransportowany do szpitala, gdzie przebywa na oddziale i nie został jeszcze przesłuchany.

Całe zdarzenie wywołało duże poruszenie ze względu na fakt, że do ataku doszło w trakcie udzielania pomocy medycznej. Przypomnijmy, że ratownicy medyczni w Polsce są objęci ochroną prawną funkcjonariusza publicznego podczas wykonywania obowiązków. Oznacza to, że ich nietykalność jest szczególnie chroniona przez prawo. 

