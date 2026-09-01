To najmniej bezpieczne miasto w Polsce. Fatalny wynik w rankingu

Katowice najgorzej pod względem bezpieczeństwa

Pisaliśmy już, że Katowice nie mogą pochwalić się jakością powietrza: W tym mieście roi się od zanieczyszczeń. Jakość powietrza pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się jednak, że to nie koniec. Stolica woj. śląskiego wypadła najgorzej również w kategorii "Przestępczość" w rankingu portalu Busienss Insider.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2026 r. w mieście odnotowano 2949 przestępstw. Po przeliczeniu liczby zdarzeń na liczbę mieszkańców otrzymano wynik 10,6 przestępstwa na 1000 mieszkańców. Był to najgorszy rezultat wśród wszystkich miast uwzględnionych w zestawieniu.

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10,6 przestępstwa na 1000 mieszkańców

Tak jak wspominaliśmy, w Katowicach na każde 1000 mieszkańców przypadało średnio 10,6 przestępstwa w analizowanym okresie. To właśnie ten wskaźnik sprawił, że miasto znalazło się na końcu zestawienia dotyczącego bezpieczeństwa.

Nie oznacza to jednak, że Katowice pod każdym względem wypadają źle - wręcz przeciwnie. W najnowszym rankingu Business Insidera miasto zajęło 8. miejsce, więc nie jest to najgorszy wynik. Co ciekawe, miasto zajęło pierwsze miejsce w kategorii "dostępność mieszkań" oraz znalazło się całkiem wysoko - bo na 3 pozycji - w kategorii "bezrobocie".

Katowice – miasto wielu kontrastów

Katowice to jedno z najważniejszych miast południowej Polski i centrum Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Przez lata kojarzone przede wszystkim z przemysłem i górnictwem, dziś dynamicznie się zmienia.

W mieście rozwijają się nowe technologie, biznes i usługi, a mieszkańcy mogą korzystać z licznych wydarzeń kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.