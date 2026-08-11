Do groźnego wypadku doszło w piątek, 7 sierpnia 2026 roku, w Zabrzu. 79-letni mężczyzna postanowił wejść do dzikiego akwenu przy ulicy Kopalnianej. Niestety, woda okazała się niebezpieczna, a senior ugrzązł w zamulonym dnie, z którego nie mógł się samodzielnie wydostać. Na szczęście, przejeżdżający obok quadowcy dostrzegli go i szybko zaalarmowali odpowiednie służby. Jako pierwszy informację o zdarzeniu podał portal Zabrze112.pl.

Zauważyli uwięzionego seniora w Zabrzu

Zgłoszenie o niebezpieczeństwie dotarło do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu kilkanaście minut przed godziną 19. Świadkowie poinformowali o starszym mężczyźnie tkwiącym w przybrzeżnej części akwenu. Mężczyzna nie mógł poruszać nogami i wymagał natychmiastowej interwencji ratowników.

Służby na miejscu stwierdziły, że mieszkaniec Zabrza został uwięziony przez muliste podłoże, które przyssało go na tyle mocno, że nie był w stanie wydostać się na ląd. Dłuższe przebywanie w wodzie mogło zagrażać jego zdrowiu lub życiu.

Dyspozytor skierował na miejsce spore siły, w tym trzy zastępy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Zabrza wyposażone w łódź, a także Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego PSP z Bytomia. Do działań dołączyli też funkcjonariusze Komisariatu IV Policji w Zabrzu oraz ratownicy medyczni.

Strażacy, używając specjalistycznego sprzętu, sprawnie wyciągnęli 79-latka na brzeg. Cała akcja ratownicza zakończyła się sukcesem tuż po godzinie 19:30, kiedy to mężczyzna był już bezpieczny na lądzie.

Poszkodowany przewieziony do szpitala

Mężczyźnie udzielono na miejscu pierwszej pomocy, po czym przejęli go ratownicy medyczni. Po ocenie stanu zdrowia, starszy pan został przetransportowany do Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Służby przypominają, że kąpiel w dzikich, niestrzeżonych zbiornikach wodnych niesie ze sobą duże ryzyko utraty życia lub zdrowia ze względu na ukryte niebezpieczeństwa, takie jak nagłe uskoki, muł czy nieznane podłoże.