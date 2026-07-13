Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka ratuje zdrowie 15-latka

Medycy ze śląskiej placówki medycznej, a dokładnie z Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, podjęli się trudnego zadania operowania 15-latka. Nastolatek został poszkodowany w wyniku incydentu, do którego doszło na jednej ze zjeżdżalni na terenie kompleksu basenowego w Raciborzu.

U nastolatka zdiagnozowano niestabilne złamanie drugiego kręgu w odcinku lędźwiowym. Brak natychmiastowej interwencji chirurgicznej mógłby skutkować nieodwracalnymi uszkodzeniami nerwów i trwałym zniekształceniem kręgosłupa. Decyzja o zabiegu zapadła po upływie kilkunastu dni od nieszczęśliwego zdarzenia.

Chirurdzy wykorzystali innowacyjną technikę małoinwazyjną, polegającą na przezskórnej stabilizacji. Dzięki temu uniknięto konieczności szerokiego cięcia, wprowadzając implanty przez drobne nacięcia. Cały proces wspierano zaawansowanym systemem obrazowania 3D w trakcie trwania operacji, co zagwarantowało idealne ulokowanie implantów i korekcję uszkodzonego kręgu.

Medycy zwracają uwagę, że wybrana metoda minimalizuje uraz pooperacyjny, znacząco redukuje dolegliwości bólowe i przyspiesza rekonwalescencję. Nastolatek ma wkrótce rozpocząć pierwsze próby pionizacji, po których nastąpi etap intensywnych ćwiczeń rehabilitacyjnych.

Przed nastolatkiem długie leczenie na oddziale po wypadku w aquaparku

Niestety, to nie wszystkie problemy zdrowotne, z jakimi boryka się chłopak. Poza urazem kręgosłupa, u pacjenta zidentyfikowano również pęknięcie kości miednicy, co znacznie wydłuży czas potrzebny na odzyskanie pełni sił. Mimo to, zespół medyczny z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach pozostaje dobrej myśli, zaznaczając, że przeprowadzona stabilizacja stworzyła doskonałe środowisko do właściwego gojenia się kręgu.

Przypomnijmy, że do dramatycznego zdarzenia doszło 27 czerwca, czyli w dniu inauguracji działalności parku wodnego w Raciborzu. Nastolatek doznał obrażeń podczas zjazdu na zjeżdżalni.

Sprawą zajęła się raciborska policja, która wszczęła postępowanie wyjaśniające. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji, funkcjonariusze nie odnotowali żadnych innych sygnałów o ewentualnych usterkach lub nieprawidłowościach w działaniu atrakcji.

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