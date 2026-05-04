Cztery dni po pogrzebie odwiedziliśmy Łukasza Litewkę. Jeden szczegół na grobie wyciska łzy

Miejsce pochówku Łukasza Litewki tonie w kwiatach.

Odwiedzający nieustannie przynoszą nowe znicze.

Tak Polacy oddają ostatni hołd zmarłemu społecznikowi.

Przejmujący widok na grobie Łukasza Litewki

Grób Łukasza Litewki wciąż odwiedzają tłumy ludzi. Jest tam tak dużo zniczy, że stoją one także w cmentarnych alejkach. Wśród wielu wieńców widać dziesiątki szarf z poruszającymi pożegnaniami - zarówno bliscy, jak i zupełnie obcy, dziękują mu za wsparcie. Wśród tych wszystkich znaków pamięci uwagę zwraca jeden szczególny gest. Wśród kwiatów znalazła się odręcznie napisana kartka od małej dziewczynki o imieniu Laura. Dziecko zostawiło kilka bardzo prostych, ale mocnych słów:

„Kochany Łukaszu, mam nadzieję, że dzięki Tobie ludzie będą lepsi. Ślij mi czasem uśmiech z nieba. Tęsknimy i kochamy. Laura”.

Działalność charytatywna zmarłego docierała do ludzi w każdym wieku. Zarówno dorośli, jak i dzieci odnajdywali w niej wiarę w dobro drugiego człowieka.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Rodzice pożegnali posła

Sama uroczystość pogrzebowa na długo zapadnie w pamięć uczestników. Polityka żegnały tłumy, a podczas przemówień nie brakowało wzruszeń, braw i łez. W kościele panowała atmosfera skupienia i zadumy. Najbardziej poruszającym momentem były słowa odczytane w imieniu rodziców. Wyrazili ogromny ból po stracie, ale też dumę z jego życia i działalności.

Choć dziś ból rozdziera duszę, wiemy, że zostawiasz coś bezcennego. Dobro, które będzie trwać. Opłakują Cię tysiące matek i ojców. Mamy nadzieję, że i dobry Bóg dostrzeże twoje uczynki, wybaczy Ci grzechy i uchyli dla Ciebie bramy do swojego królestwa. Synku drogi, spoczniesz obok dr Aleksandra Widery, pierwowzoru dr Tomasza Judyma, z "Ludzi Bezdomnych Żeromskiego". Tak wiele was łączy, w tak młodym wieku tak duży ciężar wzięliście na barki. Obaj tak młodo zmarliście. Choć mija 125 lat od jego śmierci, na jego grobie wciąż ktoś zapala znicze. Wierzymy w to, że gdy nas zabraknie, to dobrzy ludzie nie przejdą obok Ciebie obojętnie.

Jednym z najważniejszych momentów ostatniego pożegnania było pośmiertne odznaczenie Łukasza Litewki Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To wysokie państwowe wyróżnienie przyznano mu za wieloletnią działalność społeczną i pomoc innym. Zmarły angażował się w różne akcje charytatywne. Pomagał zwierzętom, ale przede wszystkim wspierał osoby chore, w trudnej sytuacji życiowej i dotknięte biedą. Dzięki organizowanym przez niego zbiórkom internetowym udało się zebrać miliony złotych.