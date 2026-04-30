Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Ten widok rozdziera serce

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-04-30 12:11

To miejsce od wczoraj nie zna ciszy. Grób Łukasza Litewki niemal zniknął pod setkami kwiatów, wieńców i zniczy, które wciąż przynoszą mieszkańcy. Każda wiązanka to znak pamięci, każdy płomień – dowód wdzięczności za jego życie i dobro, które zostawił po sobie. Ludzie przychodzą tu bez przerwy: zatrzymują się na chwilę, modlą się, stoją w zadumie. Ten widok porusza do głębi i pokazuje, jak wielką pustkę pozostawiła jego śmierć.

Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce
Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce Tak wygląda grób Łukasza Litewki dzień po pogrzebie. Widok rozdziera serce
Widok, który łamie serce

Widok grobu Łukasza Litewki dzień po pogrzebie porusza do głębi i trudno przejść obok niego obojętnie. Mogiła niemal całkowicie zniknęła pod ciężarem wieńców i bukietów – dominują białe i czerwone kwiaty, przeplatane zielenią liści i ozdobnych gałęzi.

Wstęgi z napisami od bliskich, instytucji i zwykłych ludzi układają się w cichy dialog pamięci. Między kompozycjami stoją dziesiątki zniczy, których płomienie migoczą nawet w pełnym słońcu. Drewniany krzyż i świeża ziemia są ledwie widoczne spod tej warstwy kwiatów – jakby sam grób został otulony przez wdzięczność tych, którym pomagał.

Wokół cały czas pojawiają się nowe osoby – jedni stoją w milczeniu, inni klękają i szeptem odmawiają modlitwę. Niektórzy dotykają kwiatów, jakby chcieli w ten sposób być bliżej zmarłego.

To miejsce ani na chwilę nie pustoszeje – kolejne osoby przychodzą, by pomodlić się w intencji posła i podumać nad mogiłą.

Tak wygląda grób posła Łukasza Litewki:

Tak wygląda grób Łukasza Litewki. Zalało go morze kwiatów
Pogrzeb pełen bólu i symboli

Sam pogrzeb był wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Już od pierwszych chwil trudno było powstrzymać emocje. W kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu panowała atmosfera ciężka jak ołów. Trumna z ciałem Łukasza Litewki, okryta biało-czerwoną flagą, spoczęła przy ołtarzu – symbolicznie, godnie, ale i boleśnie przypominając, że 23 kwietnia 2026 roku odszedł człowiek, który miał jeszcze całe życie przed sobą. Natomiast teraz zostało mu tylko życie wieczne.

Jednym z najbardziej doniosłych momentów uroczystości było przypomnienie o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który pośmiertnie odznaczył Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe uznanie dla jego działalności społecznej i ogromnego serca, jakie wkładał w pomoc innym. 

Poseł pomagał nie tylko zwierzętom, ale też osobom biednym i schorowanym, a jego działania realnie zmieniały ludzkie życie. W trakcie uroczystości głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty, który wspominał Litewkę jako człowieka niezależnego, dla którego najważniejsze nie były polityczne spory, lecz realna pomoc słabszym. Przywołał jedną z sytuacji sprzed kilku lat – w okresie wielkanocnym 2021 roku.

- Dzwoni, mówi: "w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go". Przywiozłem, bo to było dla niego ważne — mówił marszałek. Zaznaczył, że poseł Litewka potrafił jednoczyć ludzi o różnych poglądach, a dla wielu osób w trudnych sytuacjach życiowych był ostatnią deską ratunku.

Słowa, które zostaną na zawsze

Najbardziej poruszające momenty przyszły jednak później. W świątyni zapadła absolutna cisza, gdy odczytano list od rodziców. „Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców…” – te słowa łamały serca zgromadzonych. Wspominali syna jako człowieka, który „żył dla innych” i nigdy nie przechodził obojętnie obok cierpienia.

Kazanie biskupa Artura Ważnego tylko pogłębiło atmosferę refleksji. „Słowa wydają się nawet zdradą… milczenie wydaje się najlepszą modlitwą” – mówił duchowny, trafiając w sam środek emocji obecnych.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Gdy trumna była wynoszona z kościoła, ciszę niespodziewanie przerwały oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze. „To był nasz sposób, żeby mu podziękować” – mówili ludzie. Podobnie wyglądał kondukt żałobny – tysiące osób żegnało go wzdłuż ulic Sosnowca. Dziś jego grób stał się symbolem tej pamięci – żywej, prawdziwej i wciąż obecnej.  Kondukt żałobny:

Polacy żegnają Łukasza Litewkę. Kondukt żałobny
