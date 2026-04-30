Widok, który łamie serce

Widok grobu Łukasza Litewki dzień po pogrzebie porusza do głębi i trudno przejść obok niego obojętnie. Mogiła niemal całkowicie zniknęła pod ciężarem wieńców i bukietów – dominują białe i czerwone kwiaty, przeplatane zielenią liści i ozdobnych gałęzi.

Wstęgi z napisami od bliskich, instytucji i zwykłych ludzi układają się w cichy dialog pamięci. Między kompozycjami stoją dziesiątki zniczy, których płomienie migoczą nawet w pełnym słońcu. Drewniany krzyż i świeża ziemia są ledwie widoczne spod tej warstwy kwiatów – jakby sam grób został otulony przez wdzięczność tych, którym pomagał.

Wokół cały czas pojawiają się nowe osoby – jedni stoją w milczeniu, inni klękają i szeptem odmawiają modlitwę. Niektórzy dotykają kwiatów, jakby chcieli w ten sposób być bliżej zmarłego.

To miejsce ani na chwilę nie pustoszeje – kolejne osoby przychodzą, by pomodlić się w intencji posła i podumać nad mogiłą.

Tak wygląda grób posła Łukasza Litewki:

26

Pogrzeb pełen bólu i symboli

Sam pogrzeb był wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci uczestników. Już od pierwszych chwil trudno było powstrzymać emocje. W kościele pw. św. Joachima w Sosnowcu panowała atmosfera ciężka jak ołów. Trumna z ciałem Łukasza Litewki, okryta biało-czerwoną flagą, spoczęła przy ołtarzu – symbolicznie, godnie, ale i boleśnie przypominając, że 23 kwietnia 2026 roku odszedł człowiek, który miał jeszcze całe życie przed sobą. Natomiast teraz zostało mu tylko życie wieczne.

Jednym z najbardziej doniosłych momentów uroczystości było przypomnienie o decyzji prezydenta Karola Nawrockiego, który pośmiertnie odznaczył Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. To najwyższe uznanie dla jego działalności społecznej i ogromnego serca, jakie wkładał w pomoc innym.

Poseł pomagał nie tylko zwierzętom, ale też osobom biednym i schorowanym, a jego działania realnie zmieniały ludzkie życie. W trakcie uroczystości głos zabrał również Włodzimierz Czarzasty, który wspominał Litewkę jako człowieka niezależnego, dla którego najważniejsze nie były polityczne spory, lecz realna pomoc słabszym. Przywołał jedną z sytuacji sprzed kilku lat – w okresie wielkanocnym 2021 roku.

- Dzwoni, mówi: "w Warszawie jest pies, dla którego znalazłem dom w Sosnowcu. Przywieź go". Przywiozłem, bo to było dla niego ważne — mówił marszałek. Zaznaczył, że poseł Litewka potrafił jednoczyć ludzi o różnych poglądach, a dla wielu osób w trudnych sytuacjach życiowych był ostatnią deską ratunku.

Słowa, które zostaną na zawsze

Najbardziej poruszające momenty przyszły jednak później. W świątyni zapadła absolutna cisza, gdy odczytano list od rodziców. „Synku, Syneczku Drogi, żegnamy się dzisiaj z Tobą. Nie ma słów, które mogłyby opisać ból rodziców…” – te słowa łamały serca zgromadzonych. Wspominali syna jako człowieka, który „żył dla innych” i nigdy nie przechodził obojętnie obok cierpienia.

Kazanie biskupa Artura Ważnego tylko pogłębiło atmosferę refleksji. „Słowa wydają się nawet zdradą… milczenie wydaje się najlepszą modlitwą” – mówił duchowny, trafiając w sam środek emocji obecnych.

Są takie chwile, kiedy słowa wydają się wręcz zdradą. A przynajmniej są zbyt nieporadne, by odważyć się dotknąć otwartej rany. Stoimy w ciszy, która boli, ale jednocześnie jest najbardziej uczciwym miejscem spotkania - mówił duchowny. Biskup podkreślił ponadto, że Łukasz Litewka pełnił funkcję rzecznika dla osób na co dzień całkowicie ignorowanych przez system i innych ludzi.

Gdy trumna była wynoszona z kościoła, ciszę niespodziewanie przerwały oklaski. Najpierw nieśmiałe, potem coraz głośniejsze. „To był nasz sposób, żeby mu podziękować” – mówili ludzie. Podobnie wyglądał kondukt żałobny – tysiące osób żegnało go wzdłuż ulic Sosnowca. Dziś jego grób stał się symbolem tej pamięci – żywej, prawdziwej i wciąż obecnej. Kondukt żałobny: