Chorzów znalazł się pod gęstą, czarną chmurą dymu po potężnym pożarze, który wybuchł na terenie zakładu PreZero. Ogień objął ponad 400 ton odpadów, a jego skutki są widoczne z wielu kilometrów. Nad miastem unosi się intensywny słup dymu, który budzi niepokój mieszkańców i służb.

Ogień błyskawicznie się rozprzestrzenił

Do zdarzenia doszło po godzinie 16:00. Pożar bardzo szybko objął znaczną część składowiska odpadów. W krótkim czasie sytuacja wymknęła się spod kontroli, co wymusiło natychmiastową reakcję służb ratunkowych.

Na miejsce skierowano liczne zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W akcji uczestniczy już ponad 100 strażaków z kilku miast, m.in. Chorzowa, Bytomia i Katowic.

Strażacy prowadzą intensywne działania gaśnicze w trudnych warunkach. Ogień obejmuje dużą ilość odpadów, co znacząco utrudnia jego opanowanie. Służby skupiają się na ograniczeniu rozprzestrzeniania się pożaru oraz zabezpieczeniu okolicznych terenów.

Zdjęcia pożaru:

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„Myśleliśmy, że nadchodzi burza” – relacje mieszkańców

Mieszkańcy Chorzowa nie kryją zaskoczenia i niepokoju, gdy nad miastem pojawiła się ogromna chmura dymu.

– Wszyscy myśleliśmy, że nadchodzi burza, dopiero potem zobaczyliśmy, że to pożar. Było mnóstwo straży – relacjonuje mieszkanka Chorzowa Starego.

Inni mówią wprost o obawach związanych z bezpieczeństwem.

– To wyglądało bardzo groźnie. Człowiek od razu myśli, co się pali i czy to nie jest coś niebezpiecznego – dodaje jeden z mieszkańców.

Pojawiają się też spekulacje dotyczące przyczyny zdarzenia.

– Od razu przyszła myśl, że mogło dojść do podpalenia, bo to nie wyglądało zwyczajnie – słyszymy od kolejnej osoby.

Pilny apel służb: zamknijcie okna

Centrum Zarządzania Kryzysowego wydało pilny komunikat dla mieszkańców Chorzowa oraz pobliskiej Rudy Śląskiej. Służby apelują o natychmiastowe działania prewencyjne.

Zalecenia obejmują:

zamknięcie okien i drzwi,

ograniczenie wietrzenia pomieszczeń,

unikanie przebywania na zewnątrz w rejonach zadymienia.

Nad miastem utrzymuje się gęsty, czarny dym, który jest widoczny z dużej odległości. W wielu dzielnicach Chorzowa oraz okolicznych miejscowościach mieszkańcy obserwują rozległy pożar i jego skutki.

Sytuacja wywołuje duży niepokój wśród lokalnej społeczności, która śledzi rozwój wydarzeń.

Jak informują służby, na chwilę obecną nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Nie są również znane przyczyny wybuchu pożaru. Akcja gaśnicza nadal trwa i może potrwać wiele godzin. Służby apelują o ostrożność oraz śledzenie komunikatów.