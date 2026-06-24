Gigantyczny słup dymu nad Chorzowem. Płonie wysypisko śmieci. W akcji wiele zastępów

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-06-24 17:19

Kilkanaście zastępów straży pożarnej walczy z rozległym pożarem odpadów wielkogabarytowych przy ul. Kluczborskiej w Chorzowie. Ogień objął obszar o powierzchni około 1000 metrów kwadratowych, a unoszące się nad miastem kłęby dymu są widoczne z dużej odległości. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Duży pożar w Chorzowie. Płoną odpady wielkogabarytowe przy ul. Kluczborskiej

W Chorzowie trwa intensywna akcja gaśnicza po pożarze odpadów wielkogabarytowych przy ul. Kluczborskiej. Ogień objął powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych zakładu PreZero (firmy zajmującej się gospodarką odpadami, recyklingiem i ochroną środowiska), a nad miastem unoszą się gęste kłęby dymu widoczne z dużej odległości. 

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb po godzinie 16:31. Na miejsce skierowano liczne siły i środki Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.

Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z Chorzowa, Bytomia i Katowic.

Pożar dotyczy odpadów wielkogabarytowych na terenie przy ul. Kluczborskiej. Ogień objął około 1000 metrów kwadratowych. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów straży pożarnej, w tym jednostki z Chorzowa, Bytomia i Katowic. Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 16:31. Na tę chwilę nie ma osób poszkodowanych - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie, kpt. Michał Adamek.

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Słup dymu nad Chorzowem

Nad rejonem zdarzenia utrzymuje się gęsty dym, który jest widoczny z wielu części miasta oraz okolicznych miejscowości. Strażacy prowadzą działania mające na celu opanowanie ognia i niedopuszczenie do jego dalszego rozprzestrzeniania się.

Na ten moment nie ma informacji o osobach poszkodowanych.Służby apelują do mieszkańców o unikanie rejonu działań ratowniczych. W przypadku pojawienia się zadymienia zaleca się ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz zamknięcie okien.

Akcja gaśnicza trwa, a kolejne informacje będą przekazywane po pojawieniu się nowych ustaleń.

Zobaczcie zdjęcia pożaru w Chorzowie w galerii poniżej.

Gęste kłęby czarnego dymu unoszące się nad płonącym wysypiskiem odpadów wielkogabarytowych w Chorzowie. Ogień, widoczny jako jasne płomienie, obejmuje dużą powierzchnię. Tło stanowią budynki i zieleń, a na pierwszym planie zielone pole. Więcej informacji o pożarze znajdziesz na naszym portalu.
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