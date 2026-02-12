Znamy kwoty, którymi kuszą złodzieje. Tabela "zwrotów"
Oszuści podszywający się pod pracowników NFZ doskonale wiedzą, jakich informacji szukamy. W fałszywych wiadomościach e-mail obiecują szybki przelew za wydatki medyczne, które każdy z nas ponosi. Poniżej prezentujemy symulację kwot, jakie pojawiają się w fałszywych formularzach – uważaj, te liczby to tylko "haczyk"!
|Rodzaj wydatku
|Obiecany zwrot (Przykładowe kwoty)
|Ile faktycznie dostaniesz "na rękę"?
|Leki kupione w aptece
|od 150 zł do 450 zł
|0 zł (Ryzykujesz stratę wszystkiego!)
|Zakup okularów korekcyjnych
|200 zł - 350 zł
|0 zł (Złodziej wyczyści Twoje konto)
|Zlecenia na wyroby medyczne
|wg "indywidualnego wyliczenia"
|0 zł (Twoje dane trafią do przestępców)
|Leczenie za granicą
|Nawet kilka tysięcy złotych
|0 zł (Grozi kradzieżą tożsamości)
Decyzja oszustów: Tak chcą wyczyścić Twoje konto
Mechanizm ataku jest prosty i ma na celu uśpienie Twojej czujności. Możesz otrzymać wiadomość o tytule „NFZ zwraca koszty za…” lub „Zwrot kosztów…”. Nadawca często używa adresu, który udaje oficjalny (np. [email protected]), a w treści znajduje się logo Funduszu.
Złodzieje wymagają wypełnienia formularza lub kliknięcia w link. To właśnie tam proszą o numer karty płatniczej, datę jej ważności oraz kod CVV. Jeśli podasz te dane, zamiast obiecanej "podwyżki" w domowym budżecie, zobaczysz puste konto.
NFZ nigdy o to nie zapyta – zapamiętaj te zasady
Prawdziwy pracownik NFZ nigdy, pod żadnym pozorem, nie wyśle do Ciebie maila z prośbą o dane bankowe. Fundusz oficjalnie przypomina, że nigdy nie prosi o:
- numer Twojej karty płatniczej,
- kod CVV (trzy cyfry z tyłu karty),
- dane do logowania w bankowości internetowej.
Co musisz zrobić DZIŚ? Instrukcja bezpieczeństwa
Jeśli w Twojej skrzynce mailowej pojawiła się podejrzana wiadomość, nie panikuj, ale działaj zdecydowanie. Twoje pieniądze są bezpieczne tak długo, jak nie podasz nikomu swoich danych.
- Nie otwieraj załączników i nie klikaj w żadne linki – mogą zawierać wirusy.
- Sprawdź adres nadawcy – NFZ korzysta wyłącznie z oficjalnych domen państwowych.
- Zgłoś incydent – jeśli podejrzewasz oszustwo, wypełnij formularz na stronie incydent.cert.pl.
- Zablokuj kartę – jeśli już podałeś dane na fałszywej stronie, natychmiast zadzwoń do swojego banku i zablokuj dostęp do konta!
- Zadzwoń po pomoc – w razie wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ pod numerem: 800 190 590.
Poinformuj o tym ostrzeżeniu swoją rodzinę i znajomych – jedno kliknięcie może uratować czyjeś oszczędności życia!
