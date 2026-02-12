Kwoty "zwrotów z NFZ na rękę" są wysokie. Tabela daje sporo do myślenia

2026-02-12 7:00

Tysiące Polaków przeciera oczy ze zdumienia, widząc maile o zwrotach pieniędzy za leki i okulary. Choć kwoty w tabelach obiecują szybki zastrzyk gotówki, NFZ wydał właśnie pilny komunikat: to bezczelna pułapka złodziei! Zamiast przelewu na konto, możesz w jedną chwilę stracić wszystkie oszczędności życia. Sprawdź teraz, jak odróżnić oszustwo od prawdziwej pomocy i chroń swój portfel przed kradzieżą.

NFZ wydał pilny komunikat dotyczący rzekomych zwrotów pieniędzy

Autor: Elzbieta Krzysztof/ Shutterstock

Znamy kwoty, którymi kuszą złodzieje. Tabela "zwrotów"

Oszuści podszywający się pod pracowników NFZ doskonale wiedzą, jakich informacji szukamy. W fałszywych wiadomościach e-mail obiecują szybki przelew za wydatki medyczne, które każdy z nas ponosi. Poniżej prezentujemy symulację kwot, jakie pojawiają się w fałszywych formularzach – uważaj, te liczby to tylko "haczyk"!

Rodzaj wydatku Obiecany zwrot (Przykładowe kwoty) Ile faktycznie dostaniesz "na rękę"?
Leki kupione w aptece od 150 zł do 450 zł 0 zł (Ryzykujesz stratę wszystkiego!)
Zakup okularów korekcyjnych 200 zł - 350 zł 0 zł (Złodziej wyczyści Twoje konto)
Zlecenia na wyroby medyczne wg "indywidualnego wyliczenia" 0 zł (Twoje dane trafią do przestępców)
Leczenie za granicą Nawet kilka tysięcy złotych 0 zł (Grozi kradzieżą tożsamości)

Decyzja oszustów: Tak chcą wyczyścić Twoje konto

Mechanizm ataku jest prosty i ma na celu uśpienie Twojej czujności. Możesz otrzymać wiadomość o tytule „NFZ zwraca koszty za…” lub „Zwrot kosztów…”. Nadawca często używa adresu, który udaje oficjalny (np. [email protected]), a w treści znajduje się logo Funduszu.

Złodzieje wymagają wypełnienia formularza lub kliknięcia w link. To właśnie tam proszą o numer karty płatniczej, datę jej ważności oraz kod CVV. Jeśli podasz te dane, zamiast obiecanej "podwyżki" w domowym budżecie, zobaczysz puste konto.

NFZ nigdy o to nie zapyta – zapamiętaj te zasady

Prawdziwy pracownik NFZ nigdy, pod żadnym pozorem, nie wyśle do Ciebie maila z prośbą o dane bankowe. Fundusz oficjalnie przypomina, że nigdy nie prosi o:

  • numer Twojej karty płatniczej,
  • kod CVV (trzy cyfry z tyłu karty),
  • dane do logowania w bankowości internetowej.
Co musisz zrobić DZIŚ? Instrukcja bezpieczeństwa

Jeśli w Twojej skrzynce mailowej pojawiła się podejrzana wiadomość, nie panikuj, ale działaj zdecydowanie. Twoje pieniądze są bezpieczne tak długo, jak nie podasz nikomu swoich danych.

  • Nie otwieraj załączników i nie klikaj w żadne linki – mogą zawierać wirusy.
  • Sprawdź adres nadawcy – NFZ korzysta wyłącznie z oficjalnych domen państwowych.
  • Zgłoś incydent – jeśli podejrzewasz oszustwo, wypełnij formularz na stronie incydent.cert.pl.
  • Zablokuj kartę – jeśli już podałeś dane na fałszywej stronie, natychmiast zadzwoń do swojego banku i zablokuj dostęp do konta!
  • Zadzwoń po pomoc – w razie wątpliwości skorzystaj z bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ pod numerem: 800 190 590.

Poinformuj o tym ostrzeżeniu swoją rodzinę i znajomych – jedno kliknięcie może uratować czyjeś oszczędności życia!

