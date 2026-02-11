Myślisz, że jesz pączka? W części Polski to krepel, a różnica jest zasadnicza

Marcin Twaróg
Marcin Twaróg
2026-02-11 6:56

Miliony Polaków ruszają do cukierni w Tłusty Czwartek. W jednym regionie kraju nikt nie prosi o pączka. Tam króluje krepel. Wygląda podobnie, ale różnice są ogromne. Tradycyjny krepel ma cechy, których prawdziwy Ślązak pilnuje z ogromną starannością. Sprawdź, co kryje się pod tą tajemniczą nazwą, o której pisał sam Mikołaj Rej.

W całej Polsce w Tłusty Czwartek mieszkańcy jedzą pączki. Ale w jednym regionie jedzą co innego.

i

Autor: Anna Romanowska/ Shutterstock

Pączek czy krepel? Regionalna wojna na słowa

Podstawowa różnica między pączkiem a kreplem jest geograficzna i językowa. Słowo „pączek” dominuje w całej Polsce i jest nazwą oficjalną. Jeśli jednak znajdziesz się na Górnym Śląsku lub Opolszczyźnie, w kolejce przed piekarnią usłyszysz prośby o kreple.

Dla mieszkańców tych regionów kreple to nie jest zwykłe słowo – to element tożsamości. Gdy reszta kraju celebruje Tłusty Czwartek z pączkiem w dłoni, Ślązacy z dumą kultywują tradycję jedzenia krepli.

Polecany artykuł:

Najlepsze pączki na Tłusty Czwartek od KINGI PARUZEL. Jak się robi domowe krepl…

Skąd wzięła się ta nazwa? Historia starsza, niż myślisz

Nazwa „krepel” nie jest nowoczesnym wymysłem. Ma staropolskie korzenie i wywodzi się od niemieckiego słowa Krapfen, oznaczającego ciasto smażone na głębokim tłuszczu.

Co ciekawe, termin ten nie był dawniej ograniczony tylko do jednego regionu. O kreplach wspominał już Mikołaj Rej w XVI wieku! Z czasem jednak słowo to niemal zniknęło z ogólnopolskiego użycia, znajdując bezpieczną przystań w śląskiej godce, gdzie przetrwało do dziś dzięki silnym wpływom kulturowym i językowym.

Ogromne kolejki w Katowicach w Tłusty Czwartek

Co kupują najchętniej? Zobaczcie

Nietypowe pączki na Tłusty Czwartek 2025
Galeria zdjęć 10

Czy krepel to na pewno to samo co pączek?

W gruncie rzeczy wielu jest przekonanych, że to te same drożdżowe pyszności. Jednak puryści kulinarni i miłośnicy regionalnych tradycji wskazują na detale, które sprawiają, że tradycyjny krepel wyróżnia się na tle masowo produkowanych pączków. I zupełnie inaczej smakuje.

Tradycyjne cechy śląskiego krepla

Smażenie na smalcu: Dawniej był to jedyny akceptowalny tłuszcz. Nadaje on kreplom specyficzny aromat i sprawia, że ciasto jest nieco jaśniejsze niż to smażone na oleju roślinnym.

Powidła śliwkowe: Zapomnij o nadzieniu różanym czy pistacjowym. Prawdziwy krepel tradycyjnie kryje w środku gęstą marmoladę, najczęściej z powideł śliwkowych.

Cukier puder zamiast lukru: Klasyka gatunku na Śląsku to obfite posypanie wypieku białym puchem. Lukier jest spotykany, ale to puder uważa się za bardziej tradycyjny.

Idealny „kragel”: To najważniejszy test mistrzostwa cukiernika. Dobrze usmażony krepel musi mieć jasną obwódkę wokół środka, nazywaną po śląsku kraglem. Świadczy ona o tym, że ciasto było idealnie puszyste i lekkie, dzięki czemu „pływało” w tłuszczu, nie zanurzając się całkowicie.

Czym się różni pączek od krepla na Śląsku? QUIZ
Pytanie 1 z 10
Sekretny składnik ciasta na kreple to:
pączek
tłusty czwartek