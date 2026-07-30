9-letni rowerzysta nie żyje. BMW wjechało na chodnik, chłopiec nie miał żadnych szans

Do dramatu doszło w środę, 29 lipca, około godziny 19.30 w Kuźnicy Starej w powiecie kłobuckim. Jak poinformowała Śląska Policja, 39-letni kierowca samochodu marki BMW jechał ulicą Kolejową od strony Przystajni. Na łuku drogi z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechał z jezdni na chodnik, gdzie potrącił 9-letniego chłopca poruszającego się na rowerze.

Dziecko zostało ciężko ranne. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował chłopca do szpitala.

Niestety, w czwartek rano (30 lipca) Śląska Policja przekazała tragiczną wiadomość.

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W wyniku odniesionych obrażeń 9-latek zmarł w szpitalu – poinformowali funkcjonariusze.

Do szpitala trafił również 39-letni kierowca BMW. W samochodzie podróżowały jeszcze dwie osoby – 32-letnia kobieta i 33-letni mężczyzna. Policjanci zatrzymali wszystkich podróżujących autem.

Badanie alkomatem wykazało, że kierowca oraz pasażerowie byli trzeźwi. Od całej trójki pobrano jednak krew do badań na obecność środków odurzających. Na miejscu tragedii policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny i zabezpieczyli ślady. Śledczy wyjaśniają dokładne okoliczności oraz przyczyny tego tragicznego wypadku.