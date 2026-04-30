Szokujące sceny w Siemianowicach Śląskich. Pobity 57-latek

Do dramatycznych scen doszło 28 kwietnia przed południem na terenie Siemianowic Śląskich. Dwaj młodzi mężczyźni w wieku 21 i 26 lat spotkali się tam z 57-letnim mieszkańcem, z którym początkowo popijali alkohol. Nic nie zwiastowało nadchodzącej eskalacji przemocy, a rozmowa toczyła się w spokojnej atmosferze.

Z biegiem czasu wybuchła jednak ostra kłótnia, która szybko przerodziła się w rękoczyny. Młodsi kompani zaczęli bezlitośnie okładać 57-latka pięściami oraz kopać, całkowicie pozbawiając go możliwości jakiejkolwiek obrony. Duet działał wspólnie, z pełną bezwzględnością, a samo uszkodzenie ciała nie było ich jedynym motywem.

Kiedy ofiara była już obezwładniona, agresorzy przystąpili do przeszukiwania jej odzieży w celu znalezienia gotówki oraz cennych rzeczy. Sytuacja rozwijała się niezwykle dynamicznie, a zdrowie starszego mężczyzny znajdowało się w ogromnym niebezpieczeństwie. Ostatecznie rabusiom nie udała się kradzież, ponieważ zostali zmuszeni do ucieczki przez nadjeżdżający ambulans medyczny. Widok pojazdu pogotowia sprawił, że napastnicy w popłochu opuścili miejsce zdarzenia.

Usiłowanie rozboju i zatrzymanie. Sprawcom grozi 15 lat

Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci natychmiast przystąpili do akcji. Mundurowi błyskawicznie wytypowali rysopis uciekinierów i rozpoczęli patrolowanie okolicy. Zaledwie kilka przecznic dalej natrafili na 21- i 26-latka, którzy idealnie pasowali do opisu i zostali ujęci bez stawiania najmniejszego oporu.

Zgromadzone przez śledczych dowody pozwoliły na błyskawiczne postawienie zarzutów usiłowania rozboju, co stanowi bardzo poważne przewinienie. Wobec zatrzymanych prokurator zdecydował o zastosowaniu dozoru policyjnego, co wiąże się z obowiązkiem systematycznego meldowania się w jednostce.

Akta sprawy zostaną teraz przekazane do sądu, który podejmie ostateczną decyzję o wymiarze kary. Za tego typu czyn przewiduje się wyrok nawet do 15 lat pozbawienia wolności. Przedstawiciele policji zaznaczają, że tylko dzięki ekspresowej reakcji i sprawnym procedurom udało się tak szybko schwytać podejrzanych, co zapobiegło ewentualnym kolejnym dramatom.