Bezlitośnie okradał starsze kobiety. Miał na to jeden sprawdzony sposób!

W Bytomiu zatrzymano 41-letniego mieszkańca miasta, którego śledczy wiążą z serią kradzieży złotej biżuterii starszym kobietom. Jak informuje slaska.policja.gov.pl, do zatrzymania doszło 13 lipca 2026 roku. Według policyjnego komunikatu był to efekt działań kryminalnych oraz wymiany informacji między policjantami z bytomskich komisariatów „piątki” i „trójki”.

Zatrzymanie po serii podobnych zgłoszeń

Z przekazanych informacji wynika, że policjanci od pewnego czasu pracowali nad sprawami kradzieży, do których dochodziło w różnych częściach Bytomia. Nie chodzi więc o pojedynczy incydent, ale o serię podobnych zdarzeń, które miały wzbudzać niepokój szczególnie wśród starszych mieszkanek miasta.

Śledczy łączą zatrzymanego z co najmniej pięcioma zuchwałymi kradzieżami. Na tym etapie policja mówi o ustaleniach w prowadzonym postępowaniu, a sama sprawa - jak podaje źródło - nadal ma charakter rozwojowy.

Według policji schemat działania był podobny

Policyjny komunikat opisuje powtarzający się sposób działania. Sprawca miał wybierać starsze, samotnie poruszające się kobiety, podchodzić do nich, zrywać z szyi złotą biżuterię i uciekać. Ofiarami miały być kobiety w wieku od 61 do 76 lat.

Dodatkowy zarzut po zatrzymaniu

W trakcie zatrzymania przy 41-latku policjanci znaleźli marihuanę. Ten wątek nie dotyczy samych kradzieży, ale doprowadził do przedstawienia mężczyźnie dodatkowego zarzutu posiadania środków odurzających.

Policja przekazała także, że za przestępstwa wskazane w komunikacie grozi kara do 8 lat więzienia.

Artykuł napisany przy wykorzystaniu AI

Źródło: https://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/444022,Zatrzymali-41-latka-ktory-okradal-starsze-kobiety.html

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