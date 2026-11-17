Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę, 14 listopada po godzinie 22 w lokalu mieszkalnym przy ulicy Hutniczej w Zabrzu. Wybuchła tam kłótnia między dwoma kuzynami, która zakończyła się krwawym atakiem z użyciem ostrego narzędzia. Z policyjnych ustaleń wynika, że znajdujący się pod wpływem alkoholu 37-latek chwycił za nóż i ugodził w plecy swojego 42-letniego krewnego. Cios okazał się na tyle głęboki, że ostrze przebiło poszkodowanemu jedno z płuc.

Funkcjonariusze z II Komisariatu Policji w Zabrzu zatrzymali agresora jeszcze tego samego wieczoru. Podczas dalszych czynności procesowych wyszły na jaw kolejne przewinienia zatrzymanego mężczyzny. Prowadzący sprawę śledczy dowiedli, że napaść na członka rodziny nie była jedynym czynem, jakiego dopuścił się 37-latek, ponieważ wcześniej groził on śmiercią swojemu sąsiadowi.

Mundurowi szybko potwierdzili, że podejrzany ma już bogatą kartotekę kryminalną i dobrze zna wymiar sprawiedliwości. W przeszłości mężczyzna był wielokrotnie notowany i karany, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu oraz czyny o charakterze siłowym z użyciem przemocy. Na domiar złego sprawca zaledwie chwilę wcześniej zakończył odsiadkę.

„W październiku bieżącego roku opuścił zakład karny, gdzie odbywał wcześniejsze kary pozbawienia wolności” – informuje zabrzańska policja.

Mężczyzna nie nacieszył się zatem zbyt długo pobytem na wolności. Śledczy przedstawili 37-latkowi zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz kierowania gróźb karalnych. Sąd przychylił się do wniosku prowadzących postępowanie i zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Sprawcy grożą teraz bardzo surowe konsekwencje prawne. Za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu kodeks karny przewiduje karę od 3 do nawet 20 lat pozbawienia wolności. Z kolei za kierowanie gróźb karalnych pod adresem sąsiada sąd może dołożyć mu wyrok do 3 lat więzienia.