To jedyny taki pałac myśliwski w Polsce. Znajduje się w jednym z najpiękniejszych miast w woj. śląskim [GALERIA]

Krystian Janik
Krystian Janik
2026-08-05 10:20

Położone w województwie śląskim Kalety to miasto o niezwykłym charakterze, gdzie przemysłowa historia przeplata się z wszechobecną naturą. Aż 85% jego powierzchni zajmują lasy, co czyni je prawdziwą leśną oazą na mapie regionu. Historia Kalet, choć nierozerwalnie związana z hutnictwem, w zaskakujący sposób wpłynęła również na rozwój dzisiejszej stolicy województwa. Jak wygląda to wyjątkowe miejsc? Zajrzyjcie do naszej galerii!

Kalety to jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Zachwycają unikatowym pałacem myśliwskim

Chociaż pierwsze wzmianki o osadzie pochodzą już z XIII wieku, prawdziwy rozwój Kalet rozpoczął się pod koniec XVIII stulecia. W 1789 roku przemysłowiec Johann Koulhaas założył tu hutę oraz fabrykę produkującą noże, widelce i guziki. To właśnie z Kalet, a dokładnie z dzielnicy Kuczów, wywodzi się historia górnośląskiego hutnictwa, gdzie żelazo wytapiano w dymarkach opalanych węglem drzewnym.

Działalność Koulhaasa miała jednak kluczowe znaczenie nie tylko dla Kalet. Ten sam przedsiębiorca, stając się właścicielem wsi Katowice, uruchomił i unowocześnił tamtejszą kuźnicę Bogucką, dając podwaliny pod produkcję nowoczesnej stali. Jego innowacje, choć przyczyniły się do upadku hut w dolinie Małej Panwi, jednocześnie stały się jednym z motorów napędowych przemysłowego rozwoju Katowic.

W kolejnych dekadach przemysłowy krajobraz Kalet dalej się zmieniał. W latach 1882-1889 Guido Henckel von Donnersmarck wzniósł w mieście fabrykę celulozy i papieru. W 1884 roku miejscowość zyskała połączenie kolejowe. Po plebiscycie w 1922 roku niemiecki Stahlhammer (pol. „stalowy młot”) przyznano Polsce i oficjalnie nazwano Kaletami. Prawa miejskie uzyskały w 1951 roku.

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Najważniejszym zabytkiem Kalet jest pałac myśliwski wzniesiony w latach 1860–1861 z inicjatywy hrabiego Guidona Henckla von Donnersmarcka. Budowla, zlokalizowana w dzielnicy Zielona, służyła jako baza wypadowa podczas polowań. Po II wojnie światowej obiekt został upaństwowiony i przekazany Ośrodkowi Transportu Leśnego. W pałacowych wnętrzach urządzono biura i warsztaty, a na parterze ustawiono pięciotonowe tokarki, co doprowadziło do ogromnych zniszczeń. W momencie wpisania do rejestru zabytków jego dewastację oszacowano na 70%.

Historia pałacu znalazła jednak szczęśliwy finał. W 2020 roku zrujnowany budynek został zakupiony przez prywatnego inwestora, który podjął się jego renowacji. Prace zakończyły się już w następnym roku, przywracając zabytkowi dawną świetność i ratując go przed całkowitym zniszczeniem.

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Tak wyglądają Kalety, jedno z najpiękniejszych miast w województwie śląskim [GALERIA]

To jedno z najpiękniejszych miast na Śląsku. Czaruje jedynym takim pałacem myśliwskim w Polsce
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