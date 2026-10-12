9-latek uratował mamę! Kobieta zasłabła, dziecko wezwało pomoc

Dziewięciolatek uratował mamę! Kobieta mamrotała i nie reagowała. Chłopiec zadzwonił pod 112

Dziecko uratowało mamę! Dziewięciolatek nie mógł zasnąć i chciał porozmawiać. Kiedy wszedł do pokoju mamy, zobaczył, że kobieta leży na kanapie, mamrocze i nie odpowiada na jego pytania.

Chłopiec zorientował się, że dzieje się coś złego. Nie czekając na pomoc dorosłych, sięgnął po telefon i zadzwonił pod numer 112. Powiedział dyspozytorowi, że jego mama dziwnie się zachowuje i nie można się z nią porozumieć.

Na miejsce natychmiast wysłano policję i pogotowie ratunkowe. Funkcjonariusze dotarli jako pierwsi. Drzwi otworzył im przestraszony dziewięciolatek.

Jeden z policjantów, który miał przeszkolenie ratownicze, od razu zajął się nieprzytomną kobietą. Zauważył, że jej stan może mieć związek z cukrzycą. Swoje podejrzenia przekazał ratownikom jeszcze przed ich przyjazdem.

Drugi policjant zaopiekował się chłopcem. Zaprowadził go do innego pokoju i uspokajał. Funkcjonariusze skontaktowali się również ze starszym synem kobiety, który przyjechał i zajął się młodszym bratem.

Matka dziewięciolatka dziękuje policjantom. "Jestem bardzo wzruszona"

Następnego dnia kobieta wysłała wiadomość do komendanta katowickiej policji. Opisała w niej dramatyczne wydarzenia i podziękowała funkcjonariuszom za uratowanie jej oraz opiekę nad dzieckiem.

"Moje dziecko chciało mi coś powiedzieć, bo nie mogło zasnąć. Wszedł i zobaczył, że ja mamroczę, więc wziął telefon i zadzwonił na numer 112. Policjanci przyjechali jako pierwsi, w sensie przed karetką. Czekali na przyjazd pogotowia. Jeden policjant zajął się moim dzieckiem, a drugi mną, wiem to z opowiadań dziecka, ponieważ byłam nieprzytomna. [...] Jestem bardzo wzruszona. Jeszcze raz bardzo dziękuję, szczególnie za zaopiekowanie się moim dzieckiem. [...] Chciałam pogratulować panom policjantom empatii i sprawnego działania" – napisała kobieta.

Dzięki szybkiej reakcji dziewięciolatka pomoc dotarła na czas. Katowicka policja podkreśla, że chłopiec wykazał się dużą przytomnością umysłu w trudnej sytuacji.

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