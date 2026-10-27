Zniszczony fortepian na rynku w Gliwicach. 24-latek nie spodziewał się policji w swoim mieszkaniu

Policja zatrzymała 24-latka, który zdewastował fortepian na rynku w Gliwicach

Bulwersujące zdarzenie w samym sercu Gliwic. W nocy z 26 na 27 października sprawca zdewastował fortepian ustawiony na miejskim rynku. To właśnie przy tym instrumencie w ostatnim czasie występował tajemniczy pianista, którego gra przyciągała zainteresowanie przechodniów.

Przebieg zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, jeszcze we wtorek, 27 października, funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mężczyznę w jego mieszkaniu. Zatrzymany nie spodziewał się wizyty policjantów. W trakcie prowadzonych czynności przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za zniszczenie mienia grozi mu kara grzywny, a nawet do 5 lat więzienia.

Poważne uszkodzenia fortepianu z Gliwic. Instrument trafił do serwisu

Informację o nocnym akcie wandalizmu przekazała we wtorek po godzinie 8:00 prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Z kolei dyrektor Centrum Kultury „Victoria” poinformował, że instrument został poważnie uszkodzony.

- Fortepian został po godz. 10 zabrany z rynku i przewieziony do serwisu. Wcześniej został sfotografowany. Specjaliści sprawdzą, co dokładnie zostało uszkodzone i czy instrument będzie mógł wrócić na rynek, czy też szkody okażą się na tyle poważne, że będzie to niemożliwe. Na ten moment wiemy, że klawiatura została całkowicie zdewastowana. Szczegółowe informacje o stratach będziemy mieć po konsultacji z producentem - przekazał Paweł Januszewski w rozmowie z „Super Expressem”.

Tajemniczy pianista z gliwickiego rynku ma 16 lat. Kim jest młody muzyk?

Fortepian stojący na rynku w Gliwicach w ostatnim czasie zyskał rozgłos za sprawą młodego artysty, który wieczorami siadał przy klawiszach i grał dla spacerowiczów. Jego występy cieszyły się zainteresowaniem mieszkańców, a nagrania z nich trafiały do mediów społecznościowych.

Młody muzyk wykonywał między innymi „Hallelujah” oraz utwory skomponowane przez Hansa Zimmera. Dźwięki fortepianu rozbrzmiewające w centrum Gliwic sprawiały, że przechodnie zatrzymywali się przy instrumencie, aby posłuchać jego występów. Przez pewien czas nie było wiadomo, kim jest tajemniczy artysta. Ostatecznie internauci odnaleźli jego konto na Instagramie, gdzie publikuje nagrania i zapowiedzi kolejnych występów.

Okazało się, że tajemniczy muzyk ma dopiero 16 lat. W jednym z wywiadów zaznaczył, że nie zależy mu na rozgłosie, a pod okiem nauczyciela uczy się gry na fortepianie zaledwie od półtora roku.