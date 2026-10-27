Biały gigant góruje nad Wisłą. Luksusowy hotel szykuje wielką rozbudowę

Król gór w Wiśle. Crystal Mountain urośnie!

Gigantyczny hotel w Beskidach, a dokładnie w Wiśle to Crystal Mountain. Pięciogwiazdkowy obiekt został otwarty w lutym 2021 roku i szybko stał się jednym z najbardziej charakterystycznych budynków w tej części regionu. Biała bryła z trzema rozwidlającymi się skrzydłami i setkami balkonów wyróżnia się na tle górskiego krajobrazu.

Hotel powstał na zboczu Bukowej Góry, na wysokości około 560 m n.p.m. Jego powierzchnia całkowita wynosi około 57 tys. mkw., a użytkowa około 35 tys. mkw. W środku znajduje się 490 pokoi, a cały obiekt może pomieścić około 1500 gości. Na miejscu działają również aquapark, strefa SPA i centrum konferencyjne.

Na tym jednak nie koniec. Właściciel hotelu, grupa Górskie Resorty, zapowiedział kolejną inwestycję. Plany zakładają budowę nowoczesnego centrum kongresowo-konferencyjnego, które ma jeszcze bardziej zwiększyć możliwości obiektu.

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Tak wygląda Crystal Mountain w Wiśle [ZDJĘCIA HOTELU]

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Nowe centrum konferencyjne

Inwestycja ma odpowiedzieć na rosnące zainteresowanie organizacją dużych wydarzeń biznesowych poza największymi miastami. Wisła przyciąga turystów górskimi krajobrazami, ale może być również atrakcyjnym miejscem na konferencje, kongresy i spotkania firmowe.

Nowa część kompleksu ma zostać bezpośrednio połączona z istniejącym hotelem. Dzięki temu uczestnicy wydarzeń będą mogli korzystać z obu obiektów bez konieczności wychodzenia na zewnątrz. Zgodnie z zapowiedziami inwestora zakończenie prac planowane jest na 2028 rok.

Crystal Mountain prześcignie Gołębiewskiego w Pobierowie?

Crystal Mountain już teraz należy do największych hoteli w polskich górach. Pod względem skali nie dorównuje jednak słynnemu hotelowi Gołębiewski w Pobierowie, który jest około trzykrotnie większy pod względem powierzchni całkowitej. Warto wspomnieć, że nadmorski gigant ma już działające sale konferencyjne i od dłuższego czasu w obiekcie odbywają się konferencje itp. Po rozbudowie z pewnością będzie tak też w Wiśle.

Perła gór - Beskid Śląski

Beskid Śląski od lat przyciąga turystów malowniczymi krajobrazami, górskimi szlakami i miejscowościami, które o każdej porze roku mają coś do zaoferowania. Jedną z najpopularniejszych jest Wisła, nazywana perłą Beskidu Śląskiego. Latem przyjeżdżają tu miłośnicy pieszych wędrówek i rowerowych wycieczek, zimą zaś okolica przyciąga amatorów narciarstwa. Lada moment okolica zacznie przyciągać do siebie rodziny z dziećmi z względu na nadchodzące święta, a następnie ferie.