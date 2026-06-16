Zarzuty wobec biskupa Gerarda Bernackiego. Archidiecezja powołuje komisję

Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski zdecydował o utworzeniu specjalnej grupy, która przyjrzy się zarzutom wobec zmarłego hierarchy. Rzecznik archidiecezji ksiądz Rafał Skitek poinformował, że decyzja o rozpoczęciu weryfikacji zapadła na początku kwietnia, tuż po wpłynięciu oficjalnego zawiadomienia o rzekomym molestowaniu nieletnich.

Prawo kościelne zabrania wytaczania procesów kanonicznych osobom zmarłym, dlatego te weryfikacje mają charakter wyłącznie historyczny. Członkowie grupy badawczej zamierzają przejrzeć zachowane archiwa i chcą porozmawiać ze wszystkimi ewentualnymi ofiarami, które mogą dysponować informacjami kluczowymi dla rzetelnego odtworzenia sytuacji.

Pracami komisji kierują wykwalifikowani znawcy prawa kanonicznego oraz specjaliści zajmujący się ochroną najmłodszych. Przedstawiciele archidiecezji zadeklarowali wprost, że każdy zgłaszający otrzyma gwarancję pełnej dyskrecji, a rozmowy odbędą się w całkowicie bezpiecznych i pełnych zrozumienia warunkach.

Molestowanie na plebanii w Katowicach. Onet ujawnia szczegóły zawiadomienia

Jak dowiedzieli się dziennikarze portalu Onet, zawiadomienie, które wpłynęło w lutym, opisuje sytuacje mające miejsce w 1985 roku. Poszkodowany mężczyzna zeznał, że wielokrotnie padał ofiarą niewłaściwych zachowań duchownego w budynku plebanii przy katowickiej parafii świętych Apostołów Piotra i Pawła, a wszystko działo się zazwyczaj tuż po wizytach duszpasterskich.

Przedstawiciele katowickiej kurii odmówili udzielania bieżących informacji na temat postępów w analizie zebranych materiałów. Duchowni tłumaczą to troską o prywatność ofiar oraz chęcią utrzymania pełnego profesjonalizmu prowadzonych dochodzeń. Oficjalny raport podsumowujący to historyczne śledztwo ujrzy światło dzienne dopiero po całkowitym zakończeniu prac zespołu.