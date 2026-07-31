Kolejne ciosy w śląską „Torcidę”. Policja przejęła milion złotych i luksusowego Rolls-Royce'a

Funkcjonariusze z katowickiej komendy wojewódzkiej, specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości wśród pseudokibiców, przeprowadzili zakrojoną na szeroką skalę akcję wymierzoną w członków uzbrojonego gangu, znanego w półświatku jako „Torcida”. Śląscy mundurowi zaatakowali przestępców równocześnie w kilku miastach całego regionu.

Akcja była wymierzona w członków zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym – tzw. „Torcidy", działającej głównie na terenie Śląska, ale również w innych miejscowościach Polski i państwach Unii Europejskiej co najmniej od 2014 roku – przekazali policjanci.

Działalność tej siatki znajduje się pod stałą obserwacją organów ścigania od 2023 roku. Aby skutecznie zneutralizować grupę, powołano dedykowany zespół operacyjno-procesowy, który połączył funkcjonariuszy wydziału kryminalnego oraz sekcji do spraw pseudokibiców z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Najnowsze realizacje przyniosły zatrzymanie sześciu mężczyzn, których wiek waha się od 21 do 43 lat. Zgodnie z ustaleniami służb, wszyscy zatrzymani są mocno powiązani z nielegalnym rynkiem narkotykowym, a ich niezgodna z prawem działalność trwała w 2025 roku.

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Podczas realizacji policjanci zabezpieczyli również mienie o łącznej wartości około miliona złotych, w tym samochód osobowy marki Rolls-Royce oraz gotówkę – poinformowała Śląska Policja.

Ujęci sprawcy zostali przewiezieni prosto do prokuratury, gdzie przedstawiono im oficjalne zarzuty za uczestnictwo w zorganizowanej grupie zbrojnej i wprowadzanie do obiegu zakazanych substancji. Dodatkowo trzech podejrzanych, mających 21, 25 oraz 28 lat, będzie odpowiadać za bezpośrednie wytwarzanie narkotyków.

Zdecydowano o zastosowaniu wobec wszystkich aresztowanych surowych środków zapobiegawczych. Prokurator nałożył na nich dozór policyjny oraz bezwzględny zakaz wyjazdu za granicę. Do tego doszły zakazy kontaktowania się z określonymi osobami i wysokie poręczenia majątkowe wynoszące od 20 do 50 tysięcy złotych.

Śledztwo jest nieprzerwanie kontynuowane, a dowody wciąż są analizowane. Dotychczas w ramach rozbijania tej zorganizowanej struktury przestępczej w ręce organów ścigania wpadło już blisko 100 członków grupy. Przedstawiciele śląskiego garnizonu jasno dają do zrozumienia, że postępowanie nabiera tempa i wkrótce mogą zostać zatrzymane kolejne osoby.