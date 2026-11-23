Tragiczne wydarzenia miały miejsce na ulicy Małachowskiego w Będzinie w nocy z 1 na 2 maja 2026 roku. 37-letni Mario Zarychta przechodził tamtędy obok 27-letniego zawodnika MMA, Bogusława R. Kamery monitoringu zarejestrowały moment, w którym oskarżony przez kilka sekund kieruje jakieś słowa w stronę mijanego mężczyzny. Wówczas 37-latek przystaje i odwraca się do rozmówcy, trzymając ręce swobodnie opuszczone wzdłuż tułowia.

W tym momencie Bogusław R. wyprowadza silne i całkowicie zaskakujące uderzenie. Trafiony Mario przewraca się na plecy, uderzając głową prosto w uliczny bruk i tracąc przytomność. Napastnik zadaje leżącemu jeszcze kilka potężnych kopnięć, w tym również ciosy wymierzane z góry.

Następnie 27-latek opuszcza ulicę Małachowskiego. Przybyli na miejsce zdarzenia ratownicy medyczni przez długi czas walczą o przywrócenie funkcji życiowych pobitego mężczyzny. Mimo ich wysiłków, życia 37-latka nie udaje się uratować.

Zabójstwo w Będzinie. Bogusław R. uciekł do Gdańska, teraz trwa proces w Sosnowcu

Bezpośrednio po śmiertelnym pobiciu Bogusław R. udał się do Gdańska. Tam funkcjonariusze policji namierzyli go i zatrzymali w wynajmowanym lokalu. Od tamtej pory podejrzany przebywa nieprzerwanie w tymczasowym areszcie.

Proces 27-latka oskarżonego o zabójstwo Mario Zarychty trwa przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. Razem z nim przed wymiarem sprawiedliwości odpowiadają jego znajomi, Klaudia F. oraz Sergiusz D., którzy towarzyszyli mu podczas tragicznego zdarzenia. Prokuratura zarzuca tej dwójce nieudzielenie pomocy konającemu 37-latkowi.

Postępowanie sądowe zmierza już ku końcowi, ale nowa inicjatywa obrony Bogusława R. może znacząco wpłynąć na dalsze losy tego procesu.

Encefalopatia bokserska a poczytalność. Obrona Bogusława R. wnioskuje o nowe badania

Reprezentujący 27-latka mecenas Janusz Zaleski złożył wniosek o zasięgnięcie opinii biegłych z dziedzin neurologii, psychiatrii i psychologii sportowej. Adwokat dąży do zbadania stanu poczytalności Bogusława R. w momencie ataku na 37-letniego pokrzywdzonego.

Kluczowym elementem strategii obrony stała się encefalopatia bokserska, nazywana także otępieniem bokserskim. Schorzenie to dotyka sportowców, szczególnie osoby trenujące sporty walki. Jest to neurodegeneracyjna choroba mózgu wywołana częstymi urazami i wstrząsami głowy, która objawia się między innymi wzmożoną agresją oraz impulsywnością.

Prawnik oskarżonego zamierza zweryfikować, czy uderzenia przyjmowane przez Bogusława R. na ringu miały przełożenie na jego reakcje podczas popełniania zarzucanej mu zbrodni.

Podczas posiedzenia sądu założenia tego wniosku przybliżyła przewodnicząca składu sędziowskiego, sędzia Karolina Hadrych-Barańska.

„W uzasadnieniu wniosku obrońca wskazuje, że ponieważ oskarżony jest czynnym sportowcem i uprawia sporty walki, to ciosy otrzymywane w czasie walk mogą powodować zaburzenia typu encefalopatia bokserska. To zaburzenie, ta choroba, mogła mieć wpływ na ograniczoną poczytalność oskarżonego. Skutkuje to pewnego rodzaju nadpobudliwością nad którą oskarżony miałby nie mieć wpływu, brakiem kontroli reakcji swego organizmu”

- zrelacjonowała stanowisko adwokata sędzia Karolina Hadrych-Barańska.

W tym momencie brakuje jednak jakichkolwiek oficjalnych ustaleń potwierdzających, że 27-latek faktycznie zmaga się z tym schorzeniem, ani że rzutowało ono na jego poczytalność.

Bogusław R. przemówił w sądzie w Sosnowcu. Oskarżony o zabójstwo mówi o traumie

W sprawie wniosku swojego pełnomocnika głos zabrał także sam Bogusław R. Oskarżony tłumaczył przed sądem, że nie radzi sobie z emocjami i wymaga wsparcia specjalistów.

„Doskwiera mi trauma. Jestem załamany psychicznie. Nie radzę sobie z emocjami. W zakładzie karnym nie chcą mnie posłać do psychologa. A ja się chcę leczyć, chcę się poddać obserwacji”

- oświadczył na sali rozpraw Bogusław R.

Oskarżony 27-latek wielokrotnie przytaczał te argumenty, zapewniając o swojej gotowości do podjęcia leczenia oraz przejścia obserwacji.

Sąd Okręgowy w Sosnowcu pyta biegłych o encefalopatię bokserską

Sąd wstrzymał się z natychmiastową decyzją dotyczącą zlecania nowych badań oskarżonego. Postanowił najpierw zasięgnąć uzupełniającej opinii u biegłych, którzy już wcześniej badali kondycję psychiczną Bogusława R.

Zadaniem ekspertów będzie określenie, czy encefalopatia bokserska w ogóle oddziałuje na ludzką poczytalność, a w przypadku potwierdzenia, jak duży jest ten wpływ.

„W trybie pilnym poprosiliśmy biegłych o wskazanie czy choroba o nazwie encefalopatia bokserska w ogóle wpływa na poczytalność. Czy może ją wyłączyć, czy może ją ograniczyć? Uważam, że otrzymamy taką informację jeszcze przed kolejnym terminem rozprawy i wtedy będziemy mogli się zastanowić nad tym wnioskiem dowodowym”

- wyjaśniła sędzia Karolina Hadrych-Barańska.

To właśnie odpowiedź powołanych specjalistów przesądzi o tym, czy sąd przychyli się do wniosku dowodowego i skieruje 27-latka na kolejne badania.

Śmierć Mario w Będzinie. Ojciec 37-latka ostro reaguje na wniosek obrony

Niezwykle emocjonującym punktem posiedzenia była prezentacja zapisu z kamer monitoringu, które uchwyciły dokładny przebieg śmiertelnego pobicia na ulicy Małachowskiego.

Na sali rozpraw był obecny ojciec zamordowanego Mario Zarychty, pełniący w tym postępowaniu rolę oskarżyciela posiłkowego. Mężczyzna nie był w stanie patrzeć na drastyczne ujęcia pokazujące atak na jego syna.

Zanim pokazano nagranie, ojciec ofiary stanowczo zaprotestował przeciwko sugestiom obrony o wpływie encefalopatii bokserskiej na poczytalność Bogusława R.

„Oskarżony jednym ciosem powalił mojego syna, a potem go dobił, choć ten nie był w stanie się już bronić. Leżał. Opinia o jego poczytalności już jest wydana. Poza tym na pierwszej rozprawie oskarżony twierdził, że jest jedynie amatorem, że nie walczył dużo, a teraz jest z kolei zawodowcem. Ja nie wybaczę jako ojciec, serce mnie boli będzie bolało zawsze, bo zabił mi jedynego syna”

- powiedział w sądzie ojciec Mario Zarychty.