Protestujący domagają się wstrzymania likwidacji kopalń Sośnica i Bolesław Śmiały, ograniczenia importu węgla, ochrony miejsc pracy oraz sprzeciwiali się wysokim cenom energii, systemom ETS i ETS2 oraz założeniom Zielonego Ładu.

Bogusław Ziętek z WZZ „Sierpień 80” powiedział Radiu Eska, że poniedziałkowa manifestacja może być zapowiedzią kolejnych protestów. – To są dopiero przygotowania do jakichś większych protestów. One przyjdą wtedy, kiedy sytuacja jeszcze się zaostrzy – mówił. Jak dodał, jednym z powodów napięć są rosnące koszty utrzymania rodzin, w tym ceny energii i ciepła.

Ziętek odniósł się także do dostępności węgla i gazu. Jego zdaniem zagrożenia związane z niedoborem surowców są już odczuwalne, choć – jak stwierdził – przeciętny odbiorca może ich nie dostrzegać, ponieważ Polska importuje węgiel i energię. Ziętek przekonywał, że energia jest obecnie sprowadzana głównie z Niemiec.

Mówił również o ograniczonej sprzedaży węgla przez Polską Grupę Górniczą.

– Polska Grupa Górnicza mówi, że ona nie ma czym handlować. Limity na kopalniach to jest kilka ton. Dosłownie kilka ton, więc obsłużą 5-6 ludzi i koniec z węglem – powiedział reporterowi Radia Eska.

Ziętek przewidywał, że wraz z ochłodzeniem więcej osób będzie szukać opału.

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