Zaskakujące zatrzymanie w Gliwicach. 39-latek wpadł w ręce policji

Kryminalni z IV komisariatu w Gliwicach od dłuższego czasu pracowali nad sprawą handlu narkotykami w mieście. Ich ustalenia operacyjne wskazywały, że 39-letni mieszkaniec może być w posiadaniu znacznych ilości nielegalnych substancji. Finał policyjnej akcji rozegrał się, gdy mężczyzna wysiadał ze swojego samochodu na jednej z gliwickich ulic. Podejrzany był kompletnie zaskoczony widokiem funkcjonariuszy i nie próbował stawiać żadnego oporu podczas zatrzymania.

Narkotykowa cukiernia w mieszkaniu. Zabezpieczono ciastka z marihuaną

Po zatrzymaniu śledczy przystąpili do przeszukania mieszkania należącego do 39-latka, gdzie dokonali imponującego odkrycia. Wewnątrz odkryli prawdziwy magazyn środków odurzających, w którym znajdowały się marihuana, metamfetamina oraz kokaina o łącznej wadze ponad pół kilograma. Uwagę policjantów przykuły jednak przede wszystkim nietypowe wypieki, czyli blisko dwa kilogramy domowych ciastek z dodatkiem marihuany. Na miejscu zabezpieczono również prawie 70 tabletek ecstasy oraz sprzęt służący do rozdrabniania i porcjowania narkotyków, co świadczyło o skali prowadzonej przez niego działalności.

Surowe zarzuty i areszt dla 39-latka. Grozi mu 12 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie poważnych zarzutów. Odpowie on za posiadanie znacznej ilości narkotyków, ich przetwarzanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz przygotowywanie do wprowadzenia ich na rynek. Prokurator prowadzący sprawę złożył wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego, do którego przychylił się sąd, decydując o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na okres trzech miesięcy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za popełnione przestępstwa 39-letniemu mieszkańcowi Gliwic grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl