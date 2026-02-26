Zatrzymanie prezydenta Częstochowy. Jest wniosek o tymczasowy areszt!

Zatrzymanie prezydenta Częstochowy

Jak poinformowała prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z Działu Prasowego Prokuratury Krajowej: − Na polecenie prokuratora ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach, funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali Krzysztofa M., Prezydenta Miasta Częstochowy.

To jednak nie wszystko. − Zatrzymanie ma związek z wielowątkowym śledztwem dotyczącym przestępstw o charakterze korupcyjnym, w którym wcześniej zarzuty usłyszał m.in. były wiceprezydent Częstochowy, Bartłomiej S. − przekazała prokuratura.

Funkcjonariusze CBA przeszukali mieszkanie zatrzymanego, Urząd Miasta Częstochowy oraz siedziby dwóch częstochowskich stowarzyszeń. Zabezpieczono materiał dowodowy.

Zarzuty prokuratorskie dla Krzysztofa M.

Prokurator przedstawił Krzysztofowi M. dwa zarzuty.

Pierwszy dotyczy przyjęcia w latach 2018-2022, w związku z pełnieniem funkcji publicznej, korzyści majątkowej w postaci gotówki w wysokości co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie miasta, pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla ustalonego przedsiębiorcy.

Drugi zarzut obejmuje okres od co najmniej września 2020 roku do co najmniej 31 października 2025 roku i dotyczy przyjmowania od wielu osób korzyści majątkowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 129 tys. zł.

Dalszy rozwój śledztwa korupcyjnego

Po ogłoszeniu zarzutów i przesłuchaniu podejrzanego prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. Jak wskazano, decyzja ta jest uzasadniona obawą matactwa oraz groźbą wymierzenia surowej kary.

Śledztwo zatacza coraz szersze kręgi. Aktualnie w sprawie występuje 18 podejrzanych, którym łącznie ogłoszono 34 zarzuty dotyczące przyjmowania i udzielania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne oraz prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Śledztwo ma charakter rozwojowy.

