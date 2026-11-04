Tajemnicze zaginięcie 17-latki w Gliwicach. Od 30 października nie ma z nią kontaktu

Trwają poszukiwania 17-letniej Martyny Januszek, która zaginęła pod koniec października w Gliwicach. Dziewczyna wyszła z miejsca zamieszkania w piątek, 30 października, i do tej pory nie powróciła.

Od tamtego momentu nie nawiązała również kontaktu ze swoimi bliskimi.

Informacje o zaginięciu nastolatki opublikowano w mediach społecznościowych, gdzie pojawił się apel o pomoc w ustaleniu miejsca jej pobytu. Nie wiadomo, dokąd dziewczyna zamierzała się udać po opuszczeniu domu. Nie podano również informacji o tym, gdzie i o której godzinie była widziana po raz ostatni.

Od jej zniknięcia minęło już kilka dni, a każda kolejna informacja może mieć znaczenie dla wyjaśnienia okoliczności zaginięcia.

Gdzie jest 17-letnia Martyna? Opublikowano dokładny rysopis

W poszukiwaniach nastolatki kluczowe znaczenie może mieć jej wygląd. W udostępnionym komunikacie zamieszczono szczegółowy rysopis, który ma pomóc osobom mogącym rozpoznać dziewczynę.

Rysopis zaginionej Martyny Januszek:

Wiek: 17 lat.

Wzrost: około 165 centymetrów.

Budowa ciała: średnia.

Włosy: długie, farbowane na blond.

Kolor oczu: niebieski.

Znaki szczególne: kolczyk w nosie oraz liczne kolczyki w uszach.

To właśnie charakterystyczna biżuteria może okazać się jednym z elementów ułatwiających rozpoznanie nastolatki.

Istotne są również informacje dotyczące ubioru Martyny w dniu zaginięcia. Jak wynika z opublikowanego apelu, 30 października dziewczyna miała na sobie brązową kurtkę zimową oraz dżinsowe spodnie. Przy sobie posiadała również dużą, czarną torebkę.

Zaginieni z terenu województwa śląskiego. Szukają ich rodziny:

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Policja apeluje o pomoc. Widziałeś Martynę? Zadzwoń pod te numery

W opublikowanym komunikacie zwrócono się z prośbą o pomoc do wszystkich osób, które mogą posiadać informacje na temat miejsca pobytu Martyny. Nawet pozornie nieistotna wiadomość, dotycząca miejsca lub czasu, w którym ktoś widział nastolatkę, może pomóc w prowadzonych poszukiwaniach.

Osoby posiadające informacje proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji w Gliwicach pod numerami:

47 85 90 300

47 85 92 255

W pilnych sytuacjach można również skorzystać z numeru alarmowego 112.

Warto pamiętać, że osoby, które rozpoznają dziewczynę, nie powinny podejmować samodzielnych działań mogących narazić ją lub siebie na niebezpieczeństwo. Najlepiej niezwłocznie przekazać informację funkcjonariuszom, podając możliwie dokładne miejsce i czas obserwacji.