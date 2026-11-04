Wypadek ciągnika rolniczego w Wiśle. Pojazd wypadł z trasy i koziołkował

Służby odebrały zawiadomienie o groźnym zdarzeniu drogowym z udziałem traktora około godziny 11.00. Do dramatu doszło na ulicy Skolnity w Wiśle, gdzie natychmiast wysłano patrole policji.

Wstępne ustalenia mundurowych wskazują, że prowadzący maszynę rolniczą nagle stracił panowanie nad pojazdem i opuścił pas ruchu. Gdy traktor znalazł się poza drogą, kilkukrotnie dachował.

Przyczyny zjechania maszyny z właściwego toru jazdy pozostają na ten moment niewyjaśnione. Funkcjonariusze biorą pod uwagę wszystkie możliwe hipotezy w tej sprawie, a szczegółowy przebieg incydentu wykaże wszczęte dochodzenie.

Tragiczny wypadek w Wiśle. Mimo reanimacji kierowca traktora zmarł

Do akcji niezwłocznie zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe oraz pogotowie.

Poszkodowany traktorzysta znajdował się w stanie zagrażającym życiu i wymagał błyskawicznej pomocy medycznej. Przybyli na miejsce ratownicy podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową w celu przywrócenia funkcji życiowych poszkodowanego.

Wysiłki medyków nie przyniosły jednak oczekiwanego rezultatu. Prowadzący ciągnik rolniczy mężczyzna zmarł na miejscu wypadku.

Funkcjonariusze nie ujawnili dotychczas żadnych danych na temat wieku oraz tożsamości zmarłego kierowcy.

Wiślana Trasa Rowerowa:

5

Policja i prokuratura badają wypadek przy ulicy Skolnity w Wiśle

Gdy działania ratownicze dobiegły końca, przystąpiono do realizacji czynności procesowych.

Mundurowi pod nadzorem prokuratora dokładnie zbadali teren tragedii oraz rozbity pojazd rolniczy. Śledczy zabezpieczyli na miejscu wszelkie ślady, które pozwolą na precyzyjne zrekonstruowanie ostatnich chwil przed wypadkiem.

Prowadzący sprawę funkcjonariusze skupią się teraz na wyjaśnieniu, co spowodowało zjechanie traktora na pobocze i jego wywrócenie.

W tej chwili powody tego dramatycznego zdarzenia wciąż nie są znane.