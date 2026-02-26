Zabójstwo w Raciborzu. Nie żyje 42-latek ugodzony nożem w pustostanie

Tragedia w Raciborzu. Ciało 42-latka w opuszczonym budynku

Dramatyczne sceny rozegrały się w Raciborzu w nocy z niedzieli na poniedziałek, czyli z 22 na 23 lutego 2026 roku. Dyżurny lokalnej komendy policji otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonych świadków, którzy w jednym z pustostanów przy ulicy Nowomiejskiej natknęli się na mężczyznę nie dającego oznak życia. Na miejsce niezwłocznie skierowano policyjny patrol oraz zespół ratownictwa medycznego. Niestety, przybyli na miejsce ratownicy mogli jedynie potwierdzić zgon 42-letniego mieszkańca Raciborza.

Śmiertelne pobicie w pustostanie. Policja zatrzymała 30-latka

Funkcjonariusze kryminalni natychmiast przystąpili do wyjaśniania okoliczności śmierci mężczyzny. Działania policji szybko doprowadziły do zatrzymania trzech osób, które mogły mieć związek z tym tragicznym zdarzeniem, w tym głównego podejrzanego, 30-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że w opuszczonym budynku doszło do gwałtownej awantury. W jej trakcie 30-latek zaatakował 42-latka, a w pewnym momencie sięgnął po nóż i zadał mu cios, który okazał się śmiertelny.

Areszt i poważne zarzuty dla sprawcy. Grozi mu 20 lat więzienia

Zatrzymany 30-latek usłyszał już prokuratorskie zarzuty spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, którego następstwem była śmierć ofiary. Prokuratura, biorąc pod uwagę charakter czynu, złożyła do sądu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do tego wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi za kratami najbliższe trzy miesiące w oczekiwaniu na proces. Za przestępstwo, o które jest oskarżony, grozi mu surowa kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

