Wysyp grzybów w Śląskiem. Koszyki szybko się zapełniają

Jesień to dla wielu osób najlepszy czas na wyjście do lasu. Październik jest jednym z najbardziej wyczekiwanych miesięcy przez grzybiarzy, a tegoroczne warunki zachęcają do poszukiwań.

Wilgotna ściółka, odpowiednie temperatury i jesienna aura tworzą dobre warunki do pojawiania się kolejnych owocników. W wielu miejscach można trafić na podgrzybki, borowiki, maślaki, koźlarze czy opieńki.

Skala tegorocznego grzybobrania jest widoczna również w mediach społecznościowych. Grzybiarze chętnie pokazują swoje znaleziska, a fotografie pełnych koszyków szybko pojawiają się w internetowych grupach.

Jedną z takich społeczności są grupy skupiające miłośników grzybów, m.in. „Grzybiarze na Śląsku”. Użytkownicy dzielą się tam zdjęciami swoich wypraw, informacjami o warunkach w lasach oraz okazami znalezionymi podczas spacerów.

Na zdjęciach nie brakuje pełnych koszyków grzybów. To najlepszy dowód na to, że sezon na grzybobranie jest w pełni.

Październik to jeden z najlepszych miesięcy na grzybobranie

Dlaczego właśnie październik cieszy się tak dużą popularnością wśród grzybiarzy? Jesienią w lasach można znaleźć wiele gatunków, a przy sprzyjającej pogodzie grzyby pojawiają się w dużych ilościach.

Kluczowe znaczenie mają przede wszystkim wilgoć i temperatura. Po deszczowych dniach, gdy ściółka pozostaje wilgotna, przy odpowiednich temperaturach warunki do rozwoju grzybów są znacznie lepsze.

Jesienne wyprawy mają też dodatkowy atut. Lasy wyglądają wtedy wyjątkowo malowniczo, a chłodniejsze poranki i kolorowe liście tworzą idealną scenerię do spacerów z koszykiem.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy grzyb nadaje się do jedzenia. Zbierajmy wyłącznie gatunki, które potrafimy bezbłędnie rozpoznać. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lepiej zostawić znaleziony okaz w lesie.

Gdzie na grzyby w Śląskiem? Te rejony warto sprawdzić

Śląsk może zaskoczyć miłośników grzybobrania. Choć województwo kojarzy się przede wszystkim z dużymi miastami i przemysłowym krajobrazem, jego południowa, północna i zachodnia część kryje ogromne kompleksy leśne.

Jednym z popularnych kierunków są lasy w rejonie Pszczyny, Kobióra i Tychów. Rozległe kompleksy leśne sprawiają, że można tu znaleźć wiele miejsc odpowiednich na jesienną wyprawę.

Grzybiarze chętnie wybierają także Lasy Rudzkie. Rozległe tereny leśne w okolicach Rud Raciborskich, Kuźni Raciborskiej i Rud stanowią jeden z najbardziej znanych grzybowych kierunków w regionie.

Dobrym wyborem są również lasy w okolicach Tarnowskich Gór, Kalet, Koszęcina i Lublińca. To tereny, które od lat przyciągają osoby szukające podgrzybków, borowików czy koźlarzy.

Na grzybobranie można wybrać się także w okolice Beskidów, m.in. w rejon Szczyrku, Wisły czy Ustronia. Tamtejsze lasy mają zupełnie inny charakter, a jesienna wyprawa może być połączeniem grzybobrania i górskiego spaceru.

Warto jednak pamiętać, że nie ma jednego miejsca, w którym codziennie czeka wysyp grzybów. Ich pojawienie się zależy przede wszystkim od aktualnej pogody, wilgotności gleby, temperatury i warunków panujących w konkretnym kompleksie leśnym.

Najlepsze miejsca na grzybobranie w Śląskiem: